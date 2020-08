Congreso de la Nación, Diputados, NA.

La Cámara de Diputados continúa con el trabajo de comisiones de manera virtual aunque no podrá emitir dictámenes, debido a que aún no se prorrogó el protocolo que permite su funcionamiento virtual en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus.



El oficialismo de la Cámara baja buscará mantener conversaciones con la oposición para renovar ese protocolo, que venció el 7 de este mes, ya que necesita un nuevo aval de los bloques parlamentarios por 30 días para continuar con el trabajo remoto que, según estiman fuentes legislativas, se mantendrá al menos hasta octubre.

Mientras tanto, esta jornada a través de videoconferencia, la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales deliberó en torno a las "Experiencias, Desafíos y Propuestas del tercer sector para la postpandemia", con la presencia de representantes de mutuales y cooperativas.

Esta tarde se reunió la comisión mixta que analizó la nueva fórmula jubilatoria, a la que fueron invitados la presidenta de la Cámara Federal de la Seguridad Social, vocal de la Sala I de Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola y el presidente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Néstor Fasciolo.

"La reparación histórica no terminó de resolver los litigios" aseguró Victoria Pérez Tognola en su alocución y dijo: "El problema no se ha solucionado. Hubo momentos donde hubo parches pero la solución total no. En 38 años hubo una gran explosión de litigios. La movilidad jubilatoria es constitucional. No podemos negarla".

"La jubilación tenga un carácter sustitutivo. Tiene que sostenerse en el tiempo el poder adquisitivo porque sino se viola las normas constitucionales pero tiene que tener permanencia y ser sustentable. Los litigios no solo son malos para el jubilado sino también para el Estado" agregó.

"Se requiere sustentabilidad jurídica para no tener tropiezos como hubo en el pasado" dijo a su turno Néstor Fasciolo al repasar las distintas normas jurídicas involucradas en las jubilaciones. "Se trata de mantener el haber inicial en el tiempo" completó.

"Hay que tener en cuenta el haber inicial, de como se lo mantiene en el tiempo ajustándolo para que no pierda poder adquisitivo y saber que la movilidad esta condicionada, exigida por la existencia de inflación" confió el presidente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social quién también aclaró que "la finalidad del instituto de la movilidad es neutra". "La movilidad es una facultad del poder legislativo" completó.

"La movilidad debe encuadrarse progresivamente en los derechos humanos" aseguró Fascioli y agregó: "La movilidad está establecida para desneutralizar los efectos negativos de la inflación no es ajuste por inflación. Los ingresos de los trabajadores activos acompasan el proceso inflacionario pero la movilidad no es una pauta indexatoria". "No debe haber una movilidad segmentada, la movilidad es una, hay que tener en cuenta la evolución de los ingresos de los activos" opinó. "El achatamiento genera litigiosidad" dijo.