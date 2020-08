Captura video.

Un insólito episodio ocurrió el 12 de julio en Harbin, situada al noreste de China. De acuerdo a la televisión estatal de la zona, un anciano de nombre Gao Fenghua caminaba con su mascota, un golden retriever, cuando un felino cayó de un edificio y aterrizó en su cabeza.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y se puede ver como el gato se levanta rápidamente y se aleja de la escena. Luego, el perro se acerca a observar a su dueño, que está tendido en el suelo.

El can decide acorralar al gato, que no parece haber sufrido heridas, en un rincón y se pone a jugar con él, sin intención de lastimarlo. La secuencia, de 42 segundos, termina con un grupo de transeúntes mirando al hombre que sufrió el accidente.

Fenghua debió pasar 23 días internado en el hospital, según reportan medio locales, y todavía continúa recibiendo tratamiento. El diario británico The Sun difundió una foto del chino acostado en una cama con un cuello ortopédico.

Actualmente el hombre busca ser indemnizado por el dueño del gato que era vecino suyo.