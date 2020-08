Estér Expósito, una gran influencer sensual en Instagram.

Ester Expósito, se grabó muy sensual en un video para Instagram y explotó la red. Al ritmo de “anaranjado” de Jowell & Randy, la protagonista de la ficción éxito de Netflix , Elite, se grabó en bikini y con un pequeño buzo disfrutando del atardecer y el mar en una playa española.

La actriz compartió un momento “relax” con sus más de 24 millones de seguidores , cifra que cosechó con tan solo 20 años, dado que es una de las jóvenes actrices más populares del mundo, pese a que sostuvo en entrevistas, que no es de su interés ser influencer, sino seguir trabajando en el rubro actoral, plano artístico en el que se luce y lo dejó más que claro con su papel de Carla en la serie del gigante streaming.

Ester compartió una foto para su feed, en la cual se la puede ver recostada en la playa, con una bikini amarilla, posando con una mano en la boca muy hot, los pelos al viento y lanzó acerca de su amor por el descanso cerca de las olas: “medicina”. Su posteo cosechó más de 3 millones de “me gusta” en cuestión de horas, y se capturó tanto la atención de todos sus seguidores.

“Sos muy bella”, “casate conmigo”, “sos real?”, “dios mio lo bomba”, fueron algunas de las intervenciones argentinas, mientras que se pudieron apreciar también comentarios al pie de publicación en varios idiomas y de su país natal elogios como “guapa”, "estoy flipando", entre otras expresiones españolas.