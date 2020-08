Pasan las semanas y Lizardo Ponce sigue sin repuntar en la pista de “Cantando 2020”. El martes a la noche se presentó junto a Lucía Villar para cantar “Loquita”, de Márama, y la performance fue tan fallida que hasta Marcelo Tinelli se quejó en sus redes. “No me gustó nada esta noche Lizardo. Muy desafinado”, disparó el conductor desde su casa. Y, por desgracia del influencer, las devoluciones del jurado siguieron en la misma línea. Sumó un total de 12 puntos y ya está confirmado para la sentencia.

Nacha Guevara fue la primera en dar su devolución, y aunque no se supo su puntaje porque tiene el voto secreto, fue la más cálida a la hora de dirigirse a los participantes. “Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar”, dijo la artista y señaló que el principal inconveniente de Lizardo es su timidez.

Por su parte, Karina La Princesita remarcó lo desafinado que salió el tema y puntuó a la pareja con un 5.

Noticias relacionadas

Sin embargo, quiso destacar la alegría que mantuvieron Ponce y su compañera: “Di mi voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero como vos te divertiste es el camino por dónde tenés que seguir”.

Y Pepe Cibrián brindó una devolución muy parecida a la de la cantante. “Sentí que estabas muy desafinado al principio. Yo creo que eran más nervios que desafinación. No es malo ser inseguro en algunas cosas, acá estás jugando. Pero era como un juego de chicos en el que cada uno iba para su lado”, le dijo el director teatral a Ponce y le puso un 6.

Pero sin lugar a dudas la más severa fue Moria Casán, quien no tuvo piedad a la hora de calificar a la pareja. “Me hizo todo mal, perdonen. Feo mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Poca gracia tuvieron también”, dijo, sin pelos en la lengua, y explicó que al poner un 10 se pone de pie, pero cómo la performance fue tan mala, se agachó para darles un 1.

El malestar de Lizardo era notorio y Laurita Fernández rápidamente advirtió que tenía los ojos llorosos. “Hago un esfuerzo muy grande. Es verdad lo que dice el jurado, soy muy tímido y me da mucha vergüenza salir acá. Todo me da nervios: la previa, hablar con ustedes, cantar, estar acá parado. Entiendo que capaz no les guste, el 1 de Moria. Mientras valoren que lo estoy intentando, me alcanza. Después, digan lo que quieran porque ustedes saben", manifestó el periodista.

Movilizada por lo que estaba pasando en la pista, Nacha Guevara le pidió que se acercara hasta el estrado y estirara sus brazos en dirección a los de ella. Y, sin que lo captaran los micrófono, la actriz le dijo algo para tranquilizarlo y animarlo a seguir adelante. Más aliviado, Lizardo agradeció y prometió dar lo mejor en el siguiente ritmo. Habrá que ver si pasa la sentencia.