Nicole Neumann y una declaración que tomó por sorpresa a todos.



La conductora Nicole Neumann regresó a su programa y en la última edición entrevistó al Pollo Álvarez, el presentador de Nosotros a la mañana, el programa donde ella trabaja.

En la entrevista, se animó a preguntarle al periodista detalles de su vida sexual con Tefi Russo, la cocinera con quien se casó el año pasado. Lo llamativo fue que Neumann terminó realizando una confesión íntima sobre su matrimonio con Fabián Cubero.

Nicole le preguntó a su compañero de trabajo: “Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi, tu mujer, y le preguntaron: ‘¿Cómo estaban en la intimidad?’. Ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?”.

Con total sinceridad, Álvarez le contestó entre risas: “¡Empeoró ese promedio! Pero es así, el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal. Basta de eso”. Entonces Nicole le consultó: “¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?”. El invitado aseguró: “Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”.

Nicolle recordó cómo era su vida sexual con el ex jugador de Vélez: “Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada”. El Pollo le respondió: “Vos serás una golosa, yo tengo mi historia también, loco”. Y su compañera aclaró: “Bueno, no sé, cada pareja tendrá su acuerdo...”. Luego, el conductor agregó: “Mi mujer es más activa, pero yo siempre ando cansado por el trabajo. Un par de veces, yo llego a casa y ella me busca, pero no me encuentra. Perdón, voy a tratar de mejorar”. “Ahora que amanecemos tan temprano es muy difícil, porque la mayoría de la gente está en su mejor momento a las 9, 10 de la noche. No sé si a vos te pasa. Pero a esa hora yo ya estoy apagando todo...”.

““Al año de casados, me parece que mínimo 1 por día, por lo menos 6 veces a la semana”, respondió Neumann sobre su performance sexual con su ex marido.

“Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible, siquiera, poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, se quejó Nicolle mientras se mantenía aislada en su casa con su familia.