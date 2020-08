Canasta básica. ARCHIVO.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $44.521,25 para superar el umbral de pobreza en julio último, lo que representó un 39,4% más que un año atrás, informó hoy el INDEC.

La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a junio de 2020 fue del 1,6%, y lo mismo subió la total (CBT).

Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 43,4% y 39,4%, respectivamente.

Noticias relacionadas

El INDEC difundirá recién a fines de septiembre los datos de pobreza del primer semestre del año, que arrojarían una fuerte alza, según las proyecciones de consultoras privadas y de la Universidad Católica Argentina.

Desde diciembre último la canasta total mostró un aumento del 14,3%, mientas que la alimentaria subió 17,6%.

El costo nominal de la canasta básica en los primeros siete meses del año aumentó en $5.561, y el de la alimentaria en $2.737.

Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires, debió contar en julio, según el INDEC, con ingresos mensuales de $44.521 para no ser considerada en la pobreza y de $18.321 para no ser definida como indigente.

Para una familia tipo de tres miembros, el costo de la Canasta Total fue en junio pasado de $35.444 y la Alimentaria de $14.586.

En un hogar compuesto por cinco integrantes el costo de la Canasta Básica Total en el mismo mes fue de $46.826 y la Alimentaria de $19.270.

Para un solo adulto, el INDEC estimó que en julio el costo de la Canasta Básica Total en $14.408 y la alimentaria en $5.929.

La Canasta Alimentaria está integrada por los artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, y la Básica Total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.