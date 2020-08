Captura de video.

Un hombre de 36 años fue asesinato en la Villa 1-11-14 y desató una serie de violentos enfrenamiento entre la Policía y familiares y amigos de la víctima.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que tras el crimen, la vivienda del sospechoso fue atacada por un numeroso grupo de gente con palos, piedras y botellas.

Your browser does not support the video element.

Personal policial debió intervenir y terminó enfrentándose con estos atacantes y las imágenes quedaron registradas en un video donde se la violencia extrema en el barrio popular del Bajo Flores, en Buenos Aires.

Noticias relacionadas

El hombre en cuestión, Cristian Alberto Villa, fue asesinado el miércoles cerca de las 8.45 de la mañana en la Manzana 7 en la parcela 9 Edificio 4 y fue atacado a balazos. Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Vecinal 7A se encontraba recorriendo la zona y escuchó varias detonaciones de arma de fuego, por lo que se dirigió al lugar.

Al llegar, los efectivos observaron un tumulto de gente alrededor de la víctima que estaba tendida en el suelo con heridas de bala y fue derivado al Hospital Piñero. Una vez en el centro salud, se confirmó su muerte.

El ataque se dio horas después cuando un grupo de entre 60 y 70 personas se dirigió a la casa del presunto asesino para atacarlo.

Personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) también escuchó detonaciones de arma de fuego y se dirigió al lugar, y allí se produjeron los enfrentamientos.