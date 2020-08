Noelia Marzol.

Noelia Marzol es uno de las famosas más activas en redes sociales durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus. La rubia suele subir videos y fotos muy sensuales que muestran su belleza y encanto, en esta oportunidad no fue la excepción.

La modelo y actriz publicó un sexy video donde se la ve bailando en su casa con ropa deportiva muy sensual.

Con un short negro y top bordó, Marzol derritió las redes e invitó a sus seguidores a ser “originales”.

“b La última parte mande frutillas con crema jajaja pero va igual! Ser originales debería ser nuestra mejor opción siempre”, comentó en la publicación.

Rápidamente y en pocas horas, el posteo llegó a más de 80 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

Noelia es parte de uno de los grandes furores en esta cuarentena como lo es Sex. La obra de Muscari se convirtió en “Sex Virtual” una ficción erótica que cuenta con un gran elenco como Diego Ramos, Gloria Carrá, Felipe Colombo y Adabel Guerrero.