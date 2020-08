Esmeralda Mitre, foto Twitter LaFlia.

El Cantando 2020 es una de las grandes apuestas en la televisión en tiempos de cuarentena por el coronavirus y una de las protagonistas del certamen es Esmeralda Mitre quién interpretó “La Pollera Amarilla”.

Si bien su performance fue desaprobada por el jurada, Mitre protagonizó la noche por varios incidentes entre ellos irse en vivo del programa luego de que los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández “no le prestaran atención”.

La actriz no soportó que la novia de su compañero acaparara la noche al demostrar sus dotes como cantante.

“Chicos, yo los dejo y déjenlos a ellos porque me parecen una pareja fantástica. Un besito. ¡Chau! Les quedó el programa a ellos. ¡Chau!”, expresó.

En ese momento Laurita comentó: “Che, ¿se fue Esmeralda?”, se preguntó. “Ah, ¿sí?”, exclamó el periodista, sin darle demasiado interés. En ese momento las cámaras captaron como la hija de Bartolomé Mitre volvía al estudio.

“¡Es un chiste!”, lanzó, mientras pedía que la joven cantante regrese a mostrar sus dotes, y De Brito y Laurita la definían ¿con mucha ironía?. “Es humorista”, "es una showman", dijo.