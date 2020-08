Coronavirus en Ciudad, NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que en la Ciudad "no se ha terminado nada", al referirse al amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus en el distrito, y, tras pedir a la ciudadanía "seguir cuidándose", remarcó que recién "cuando aparezca un tratamiento efectivo o llegue la vacuna" habrá "un escenario diferente".





"Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad", afirmó Quirós en conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño.

Otras 187 personas murieron y se registró un pico de 8.225 casos positivos en coronavirus en el día de ayer, con lo que ascienden a 6.517 los fallecidos y a 320.884 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.832 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,6% en el país y del 68.7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.





Un 79% (6.525 personas) de los infectados de hoy (8.225) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.





De los 320.884 contagiados, el 72,81% (233.651) recibió el alta.