Un impactante video recorre las redes, en el mismo se ve como un cantante muere atropella en medio de una transmisión que realizaba en vivo. El accidente ocurrió en Rumania, en un cruce ferroviario de la ciudad de Ploiesti, en el condado de Prahova. IMÁGENES IMPACTANTES.

La víctima se trata de Tavy Pustiu (29), un cantante que comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria local. En el video se aprecia cómo estaba escuchaba música a todo volumen cuando la locomotora chocó contra el auto en el que estaba junto a su esposa.

Pustiu murió de manera instantánea, su mujer quién la acompañaba en el auto, lucha por su vida.

Segundos antes del trágico desenlace, se ve como la mujer mira hacia la izquierda y luego a la derecha, pero no detecta al tren que se dirige hacia ellos a toda velocidad. Pustiu se da cuenta la locomotora está a punto de estrellarlos y comienza a gritar sin poder hacer nada.

El tren chocó contra el costado del Ford Fiesta blanco, a la altura de la puerta del acompañante y el rodado quedó destruido frente a la formación al costado de las vías.

La policía rumana expresó: "Como resultado de una colisión entre un tren y un automóvil en el paso a nivel, el acompañante, un hombre de 29 años, fue declarado muerto y una mujer de 24, que conducía el automóvil, resultó herida".