Persecución, tiroteo y muerte en Caballito.

Un delincuente murió y otros dos resultaron heridos al enfrentarse esta noche a tiros a la Policía luego de una persecución que comenzó en el barrio de Palermo y terminó en el de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires.



Un cuarto asaltante que resultó ileso, al igual que sus cómplices heridos, resultó detenido, en tanto que un policía sufrió lesiones al ser embestida la moto que tripulaba por el auto robado en el que intentaban escapar los asaltantes.

En tanto, se investigaba si un quinto hombre joven, que ingresó con una herida de bala a un hospital de la zona, también participó del hecho.

El incidente se inició cuando varios delincuentes se apoderaron de un auto BMW a cuyo conductor le aplicaron un culatazo, en Charcas al 4.700, del barrio de Palermo.



Poco después se inició una persecución en el que se fueron sumando varios móviles de la Policía de la Ciudad y finalizó en Víctor Martínez, casi en la intersección con la avenida Juan Bautista Alberdi.

Testigos afirmaron que el paso de los delincuentes con el auto robado se interrumpió gracias a un camión que salía de un garaje.



Los asaltantes intentaron escapar dando marcha atrás y embistieron una de las motos policiales.



En ese momento se produjo un intenso tiroteo, con unos 18 disparos, en el que un delincuente fue abatido y otros dos resultaron heridos.



Según se informó, el policía herido por el choque se encontraba fuera de peligro.