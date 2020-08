Escándalo de videos de entrega de sobres de Pío López Obrador, México.

En los últimos días, el portal de noticias Latinus dio a conocer unos videos donde se ve a uno de los hermanos del presidente de México Manuel López Obrador recibiendo sobres de dinero de parte de David León, actual titular de la nueva distribuidora estatal de medicamentos.

Las imágenes son de 2015 y se ve cómo Pío López Obrador recibe los sobres para la entrega de apoyos de actividades electorales en el Estado de Chiapas del entonces dirigente de Morena. Según lo que capta el video, León ya llevaba año y medio haciendo esos pagos y en esa oportunidad le habría dado alrededor de dos millones de pesos, unos 90.000 dólares. Tras este escándalo, el presidente ha pedido que se investigue el episodio y ha apartado al funcionario implicado de su cargo.

David León en 2015 trabajaba como consultor y en el material se ve cómo visita al hermano del presidente para dar un paquete que aparentemente contenía 45.000 dólares.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando. El chiste es que él vea que hay apoyo”, dialoga León y Pío López Obrador responde: “Hermano, hermano. Lo sabe, lo sabe perfectamente bien. Además ya mandé yo mensajes”.

Otro de los videos los muestra en un restaurante, donde se hace entrega de dinero envuelto en un paquete de color naranja. Incluso en este material Pío López Obrador se queja de los retrasos en el pago y de que la cantidad no está completa.

El escándalo salpica al primer mandatario mexicano no sólo porque se trata de su hermano, sino porque luchar contra la corrupción ha sido uno de sus discursos a lo largo de la campaña y parte de su gobierno.

Sobre este tema, el presidente dijo: “Le he dicho [a León] que enfrente la denuncia y diga la verdad. Yo ya sabía que se publicarían esos vídeos hace cinco días, por eso le he dicho a que no podía hacerse cargo de la empresa de medicamentos”, ha señalado. Buscaremos a otra persona en tanto esto se aclara y David queda limpio”.

Para López Obrador, estos videos surgen luego de la decisión tomada para investigar el caso Lozoya, otro caso de corrupción en México que salpica a tres ex presidentes.