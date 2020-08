Nancy Pazos.

La periodista Nancy Pazos se sumó este viernes la lista de integrantes del medio que se contagiaron en los últimos días de coronavirus.



La conductora del programa Ruleta Rusa, que se emite por la FM Rock & Pop, ya se encontraba aislada desde el 13 de agosto y en las últimas horas se confirmó que había contraído el virus, al igual que sus tres hijos, fruto de su relación con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, con quien estuvo casada.



La periodista contó que tanto ella como sus chicos se encontraban bien, con síntoma leves, sin fiebre y sin tos, aunque la situación es compleja en su casa, por la convivencia con una abuela de 74 años que padece demencia senil, y no habría contraído el virus.



"Solo aprovecho para comentar que el habernos aislado preventivamente fue fundamental para cortar la cadena de contagios. Los chicos no tuvieron contacto con su papá -Diego Santilli, Vicejefe de gobierno porteño-, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas", escribió Pazos en redes sociales.



El miércoles pasado, otro colega, Eduardo Feinmann, había confirmado que contrajo el virus.



El conductor del programa "Alguien tiene que decirlo", que va por Radio Rivadavia, dijo que asistió al médico por una afonía y tras realizarse el hisopado confirmó que se había contagiado de Covid-19.



Noticias relacionadas

"Esto le puede pasar a cualqueira, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense", comentó Feinmann, quien también trabaja en A-24.



Otro periodista, en ese caso del ámbito deportivo, Gustavo López, tuvo su resultado positivo por coronavirus este jueves.



"Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme", contó López, que se desempeña en La Red.

En las últimas semanas, los otros casos resonantes en el medio eran los de Alejandro Fantino y Enrique Sacco, pareja de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que también había contraído el virus.