Florencia Bertotti interpretaba a Floricienta en la gran serie para niños.

Luego del éxito con Floricienta, Florencia Bertotti se embarcó en un proyecto juvenil al que llamó Niní, y que además de éxito le costó algunos dolores de cabeza. Cris Morena la llevó a la Justicia por considerarlo un plagio de la tira infantil que produjo en 2004 y tuvieron que llegar a un arreglo.

La actriz reconoció que está muy contenta con el vínculo actual que mantiene con Cris Morena, y detalló que le dijo que "no" cuando le sugirió volver a hacer algo relacionado a Floricienta. "Fue una historia muy linda. Fue espectacular en su momento y marcó mi vida de una manera positiva y especial. Cuando se habló de volver a hacerla, yo dije 'no, esto fue perfecto así, no hay que tocarlo, ensuciarlo, no hay que pedirle más de lo que ya fue, nunca me imaginé'", expresó.

Bertotti, que se encuentra en pareja desde hace una década con Federico Amador, remarcó que a pesar de que pasaron 16 años del éxito arrasador que tuvo el programa, no hay un día en que no reciba una muestra de cariño de parte de los fans, que hoy son adultos. También se ganó un nuevo público, ya que muchos niños pudieron verla a través de internet.

En cuarentena, la artista revivió su personaje en Instagram, donde gracias a un filtro pudo reencontrarse con esos hits que alguna vez interpretó. Entonó "Ven a mí", "Corazones al viento", "Y la vida", "Un enorme dragón" y "Mi vestido azul".

Florencia dejó en claro que lo único que le robó a la productora fue "la protagonista". "Efectivamente hubo una diferencia, pero después fue vistoso para los medios quedarse con eso. No existió una pelea. Fueron hechos analizados desde afuera que se convirtieron en titulares. Después hubo un espacio en nuestras relaciones. No nos vimos más", dijo.

Y concluyó: "No fue un juicio. No se llegó a esa instancia. Hubo un recurso de amparo, porque ella sentía que la ficción que yo hacía era de una manera y yo de otra. Nosotros estábamos a full con el proyecto. Tuvimos una mediación y arreglamos entre las partes. Acordamos un resarcimiento económico. Fue para solucionar el tema y seguir grabando. La realidad es que no fue una situación feliz. A mí me dolió en su momento".