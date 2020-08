El popular periodista y escritor estadounidense Larry King perdió a dos de sus cinco hijos en un periodo de tres semanas y, tras confirmar este domingo la noticia en las redes sociales, pidió privacidad para superar el tremendo dolor que vive estos días.

"Es con tristeza y el corazón roto de un padre que confirmo la reciente pérdida de dos de mis hijos, Andy King y Chaia King. Ambos eran almas buenas y amables y los extrañaremos mucho", indicó este domingo Larry King, de 86 años, que de esta forma habló por primera vez de una noticia que había circulado en medios de comunicación.

"Perderlos se siente tan fuera de lugar. Ningún padre debería tener que enterrar a un hijo", dijo el periodista sobre el duro golpe que ha recibido. "Mi familia y yo les agradecemos sus amables sentimientos y buenos deseos. En este momento, necesitamos un poco de tiempo y privacidad para sanar", señaló en su mensaje.

Noticias relacionadas

It is with sadness and a father's broken heart that I confirm the recent loss of two of my children, Andy King, and Chaia King. Both of them were good and kind souls and they will be greatly missed.



Andy passed… https://t.co/9T1QKeYtIl