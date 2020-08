Jacob Blake, hombre de raza negra que recibió disparos de la policía, Kenosha.

Un nuevo caso de violencia policial contra un hombre negro estremeció a Estados Unidos, a 3 meses del asesinato de George Floyd que desató protestas en todo el país.

Sucedió en Kenosha, Wisconsin. La víctima, identificada por el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, como Jacob Blake, está luchando por su vida luego de que un agente del departamento de Policía le disparara el domingo por la tarde, en medio de un intento por arrestarlo.

Circula un video en redes sociales que supuestamente pertenece al hecho, que muestra a al menos 2 policías siguiendo al hombre con armas en la mano mientras este se dirige a un vehículo.

Cuando Blake ingresa en el auto, uno de los agentes lo sostiene por la camiseta y se escuchan al menos 7 disparos. El hombre se desploma de tal manera que activó la bocina.

Tal como informó el sitio Kenosha News, Blake recibió los disparos frente a sus hijos. El abogado en derechos civiles, Ben Crump, posteó en Twitter que los 3 hijos del hombre se encontraban dentro del auto al momento de los disparos.

Evers dijo que Blake resultó gravemente herido tras haber recibido los disparos.

La policía dijo que acudió al domicilio para lidiar con un disturbio doméstico pero no está claro quién llamó ni que sucedió antes de que comenzara la grabación del video, explica CNN.

Blake fue llevado al hospital Froedtert en Milwaukee en helicoptero. El canal TMJ4 reportó que el hermano de Blake dijo que ya concluyó una cirugía y que la víctima se encuentra bajo cuidados intensivos.

Kenosha ha declarado el toque de queda de emergencia luego de que protestas y disturbios asolaran la ciudad desde la medianoche.

ADVERTIMOS AL LECTOR POR LAS IMÁGENES SENSIBLES.

This just happend in Kenosha, WI. 💔#BlackLivesMatter. pic.twitter.com/QLW7Vxtdzm