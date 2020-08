Laurita Fernández y Nicolás Cabré, juntos. Foto: Los Ángeles de la Mañana, El Trece.

Hace poco se difundieron unas cuantas fotos de Laurita Fernández y Nicolás Cabré mientras ambos iban caminando juntos por un country de la zona norte del Gran Buenos Aires. La bailarina pasó unos días en la casa del actor y un vecino grabó el video con su teléfono cuando mientras paseaban por las calles del barrio cerrado. Como no podía ser de otro modo, rápidamente se expandió la noticia de una reconciliación.

Ña foto mostraba a Cabré de remera y con una gorra puesta, en tanto que Laurita iba con un buzo rosa. “Iban juntos, pero se separaron cuando se percataron de que esta persona, la que me mandó el material, los reconoció y se preparaba para sacarles la foto. Incluso, automáticamente doblaron, se fueron y se metieron en la casa de él”, había señalado Guido Záffora cuando dio la noticia.

Pero eso no fue todo, ya que ahora apareció un video que nuevamente los tiene como protagonistas. En el video, publicado en el Instagram del programa Los ángeles de la mañana, están caminando al costado de una autopista y comprueba que volvieron a encontrarse.

Todo indica que decidieron darle una segunda oportunidad al amor y ha vuelto a formarse la pareja.

En una de las gala del Cantando 2020, le preguntaron a la conductora sobre este reencuentro con el reconocido actor. En el comienzo del programa, Gladys La Bomba Tucumana le consultó: “Laura, ¿estás sola vos?”. Con una sonrisa, Fernández le respondió: “Sí, ¿vos?”.

“Yo te pregunté a vos”, le repreguntó la popular cantante de cumbia que participa en el ciclo de El Trece junto a su hijo, Tyago. “Hablame del chip (sexual) que te pusiste”, le contestó la bailarina para evadir hablar de su vida sentimental . “Mirá cómo te cambia de tema”, dijo Ángel. La Bomba le preguntó una vez más si estaba soltera y una vez más le dijo que sí. “Ella te cambia de tema, pero se le nota”, cerró la artista.

El nuevo video de la pareja. Video: Los Angeles de la Mañana, El Trece.

Ángel volvió a hablar de las fotos del paseo que dieron por las calles del country en Pilar, donde vive el galán: “Te vi caminando el fin de semana”. “Anduve pateando mucho”, respondió la co-conductora. “Sin rumbo, sin rumbo... ¿O con rumbo?”, quiso saber él. “No, sin, jajaja”, se sinceró ella, que por el momento prefiere no ponerle rótulos a la relación.

Cabré y Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presento en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

Tras un tiempo se separaron durante la cuarentena, como les pasó a muchas personas que tomaron esta drástica decisión. “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados”, relató la actriz y conductora apenas blanqueó la ruptura que ocurrió a través de una videollamada, porque “no quedaba otra manera”.