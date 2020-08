Masivas manifestaciones contra Lukashenko. Foto gentileza EuroNews.

La dirigente opositora María Kolésnikova habló este lunes nuevamente a la multitud que protesta en Bielorrusia.

"Nuestra resistencia es un maratón. El régimen no va a aguantar ese maratón. Lo conseguiremos -sostuvo-.Tenemos poder, voluntad y respaldo mutuo. Todo el mundo tiene que escribir, salir, hablar, ponerse de pie, protestar, negarse a cooperar, boicotear, discrepar y empujar."

Con el objetivo de contrarrestar los rumores que apuntaban a una posible evacuación de Alexander Lukashenko, fuentes oficiales del Gobierno digundieron imágenes del presidente llegando en helicóptero a su residencia. Desciende,con un chaleco antibalas y con un rifle en mano, y después saluda a los militares que acordonan la zona.

En apoyo de los manifestantes bielorrusos, decenas de personas dieron forma a una cadena humana en el histórico Puente de Carlos de Praga, la capital checa.

"Estoy aquí porque no puedo estar en Bielorrusia en este momento. Quiero mostrar mi apoyo y solidaridad con mi pueblo, porque soy bielorrusa. Todo lo que está sucediendo allí es desgarrador. Deseo que entre todos consigamos algún cambio", dijo este lunes una joven manifestante.

El presidente bielorruso, desafiante. Video: RT.

Otra cadena humana se formó en Estonia.

Las masivas protestas contra los resultados de las elecciones en Bielorrusia se han saldado hasta ahora con cerca de 7.000 detenidos y decenas de desaparecidos. Las autoridades han confirmado la muerte de tres personas, pero los activistas afirman que son, al menos, el doble.

Marchas en Bielorrusia. Video gentileza EuroNews.