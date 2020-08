Custodio de Kicillof mató a ladrón.

IMÁGENES SENSIBLES. Un sargento de Policía que se desempeña como custodio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mató a uno de los ladrones que lo asaltaron en la localidad de Florencio Varela. Dos malvivientes abordaron al custodio en momentos en que iba a trabajar y el efectivo dio la voz de alto, sacó su arma y mató a uno de ellos. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.

El intento de robo tuvo lugar el domingo en horas de la mañana en la esquina de 1155 y 1152 en Ingeniero Allan, Florencio Varela. El policía se encontraba en ese momento de civil y esperaba el colectivo para ir a trabajar cuando fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Los delincuentes lo amenazaron y le robaron su teléfono celular y también su mochila. Además quisieron robarle las zapatillas, y en ese momento dio la voz de alto. Sacó su arma reglamentaria y uno de los ladrones pudo huír, mientras que el otro le apuntó con un arma de fuego.

Noticias relacionadas

El efectivo efectuó varios disparos y mató a uno de los delincuentes, que se llamaba Alex Temprano, tenía 20 años y vivía en la zona. Intervinieron policías de la comisaría 6°, que constataron que el joven estaba muerto.

Los peritajes quedaron a cargo de Gendarmería, que secuestró en el lugar un revólver Doberman calibre 22 que usó el ladrón que fue asesinado por el policía.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El hecho captado por cámara de seguridad.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal Mariana Dongiovanni, de la UFI 2 descentralizada en Florencio Varela. Caratuló la investigación como "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Dongiovanni notificó de la causa al sargento, que está en libertad y que le secuestraron el arma, que será peritada en la investigación de la causa.