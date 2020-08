Lionel Messi junto a su amigo Sergio "El Kun" Agüero.

Desde la eliminación de la Champions League a manos de Bayern Munich, Lionel Messi no está convencido de seguir. Inclusive en la reunión que mantuvo con Ronald Koeman le confesó al entrenador que se siente más afuera que adentro, con el agravante que este lunes el DT le manifestó a Luis Suárez -íntimo amigo de La Pulga- que no contará con él.

En medio de las especulaciones, en las redes sociales se hizo viral un audio. La cuenta de twitter "Fan10" compartió una supuesta conversación del rosarino con Sergio Agüero, con quien mantiene una extraordinaria relación: "Qué querés Kun, ya hice todo lo posible en Barcelona, así que seguramente vamos a ser compañeros", asegura.

Por el momento el "10" no se manifestó públicamente, por lo que se desconoce qué piensa. En ese sentido, aún no queda claro la legitimidad del audio, considerando que con el avance tecnológico y con tantos imitadores en el ambiente podría ser sencillo "copiar" la voz de Leo.

De todos modos, Manchester City es -junto a Inter de Milan- uno de los clubes más interesados en contar con Messi, especialmente porque en el banco se encuentra Pep Guardiola, con quien tuvo grandes alegrías en la entidad blaugrana.