Manifestación de hinchas catalanes por Messi. Reuters.

La noticia conmocionó a toda Cataluña y al mundo entero. El ambiente del fútbol aún no lo puede creer. Lionel Messi hizo oficial si intención de salir del Barcelona lo antes posibles.

Y el clima, claro está, se puso pesado. Dentro y fuera del club.

El adiós de Lionel Messi de Barcelona parece no tener vuelta atrás y los hinchas culés, dolidos e indignados por la inminente pérdida del mejor jugador de la historia del club, rápidamente buscaron un culpable. Todas las miradas se posaron directamente al presidente Josep Maria Bartomeu.

Mientras se iban conociendo más detalles del bombazo que sacudió a todo el ámbito futbolístico, un gran grupo numeroso de hinchas fue hasta las oficinas de la institución en el Camp Nou, algunos luciendo la camiseta N°10, y exigió la renuncia inmediata del máximo dirigente blaugrana, quien tuvo varios cortocircuitos con el argentino en el último tiempo.

Mientras aún se desconoce qué escudo se bordará el crack rosarino en el pecho para la próxima temporada, los carteles y cánticos de “Bartomeu dimisión” se proliferaron por todas las calles de la ciudad y, claro está, que esta situación se llevará puesto a más de un directivo.

Hinchas del Barcelona, indignados. Reuters.

El apoyo a Messi de parte de los hinchas, quedó más que claro.

Pedido de renuncia del presidente del Barcelona. Video: Twitter.