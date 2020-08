Jésica Cirio.

Jesica Cirio comparte en sus redes sociales gran parte de su rutina diaria junto a su pequeña hija, la pasión por Zumba y su marido Martín. Sin embargo, cuando se trata de pararse frente a cámara y jugar con poses y lencería hot, cautiva todas las miradas.

Jésica suele recibir productos de distintas marcas y por medio de contratos comerciales realiza la publicidad gráfica para las redes sociales. Esta no fue la excepción y lució un conjunto de encaje negro sobre le cual se posaron las miradas de sus más de 2 millones de seguidores.

"Sin faltar el respeto, pero como me gustaría ser Martín", "saquen el Obelisco y ponga a este monumento", "confirmado, la bomba atómica es argentina", "un poco de piedad para el resto", "no podés más de linda", "te admiro", "que bomba", fueron algunos de los mensajes de los usuarios al pie, que se quedaron impactados con sus curvas. Tanto de espalda como de perfil, la conductora de La Peña del Morfi elegió un fondo blanco y con plena luz del día salió a darlo todo para el lente de su cámara y cosechó cerca de 60 mil "me gusta" en horas.

Jesica Cirio luce su lencería sensual en Instagram.

