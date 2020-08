El Observatorio de Juventud de Diputados Nación lanzó #DesinstalemosBullying.

Con el objetivo de promover campañas de sensibilización y prevención, el Observatorio de Juventud de Diputados Nación, lanzó #DesinstalemosBullying; una campaña comunicacional que invita a concientizar sobre esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes.

En este marco, se desarrolló un encuentro denominado “Alerta Bullying” junto a las integrantes de Equipo Antibullying Argentino (ABA), Carolina Tiscornia y Mercedes Brouard, representando a la Asociación Civil que desde hace más de diez años asesora escuelas, municipios y ha colaborado también, con la plataforma digital Netflix.

“Buscamos brindar herramientas accesibles que tiendan a disminuir la violencia y proteger a las infancias y juventudes. Por eso, llamamos a ponerse en el lugar de quien tenés al lado, invitando a empatízar para respetarnos y a desnaturalizar las situaciones de maltrato”, apuntó el Director del área, Federico Cermelo.

Durante el encuentro, se capacitó a más de 200 participantes de todo el país, entre ellos autoridades del Congreso Nacional, legisladores, intendentes, docentes, funcionarios judiciales, estudiantes y público en general, a los fines de concientizar sobre esta violencia escolar que afecta a niños, niñas y adolescentes, y que además, se manifiesta de manera virtual a través de lo que se conoce como “Cyberbullying”.

Cabe destacar, que desde la irrupción de la Pandemia, el Observatorio de la Juventud se encuentra abordando distintas circunstancias que en estos tiempos enfrentan las infancias y juventudes, desde la educación básica de manera remota hasta los riesgos que existen a la hora de navegar en la red.

En ese sentido, Cermelo agregó que “el objetivo es lograr sinergia institucional y ciudadana, para abordar problemáticas actuales que impactan en las infancias y juventudes. Por eso, buscamos generar marcos de encuentro entre entidades de la sociedad civil y representantes de las distintas áreas del Estado”. Por lo que, en el corto plazo, se espera nuevas actividades en este sentido, ya que “no caben dudas que cuanto más se hable, se aborde y concientice, más se contribuye a la prevención”, cerró el Director del Observatorio.