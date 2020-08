Tormentas en la Ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo para gran parte de la zona sur de la provincia de Buenos Aires y dos alertas por vientos intensos en cordillera y tormentas fuertes para el centro del país.

En horas de la tarde, en distintas zonas del conurbano bonarense se registró caída de granizo, y algunos usuarios subieron videos a las redes sociales.

Otras zonas que menciona el SMN afectadas por tormentas son Florencio Varela, General Belgrano, Las Heras, General Paz, General Rodríguez, La Matanza, La Plata y Lezama, entre otras localidades.

A su vez, un alerta por vientos intensos fue emitido por el organismo para las zonas cordilleranas y oeste de las provincias de Catamarca, Jujuy y precordillerana de La Rioja y San Juan, Mendoza, del norte de Neuquén y cordillerana y oeste de Salta.

La zona continuará siendo afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 70 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100, según informó hoy el SMN.

El organismo explicó que las intensidades de vientos se mantendrán por lo menos hasta este viernes, con disminuciones temporarias, lo que provocará viento blanco.

También se espera la ocurrencia de viento zonda, principalmente durante las tardes de este período, sobre las zonas precordilleranas de San Juan y La Rioja y el oeste de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.

El organismo emitió otro alerta por tormentas fuertes para la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa, centro y sur de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Río de la Plata.

Las tormentas de variada intensidad que se desarrollan sobre el área de cobertura, según el SMN, pueden ser localmente fuertes y estar acompañados de caída de granizo, intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Esta situación se prevé hasta por lo menos la mañana de hoy miércoles inclusive.

En particular, algunas tormentas podrán adquirir características severas con valores estimados de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.

A su vez, se informó que se determina el cese de alerta para el sudoeste, centro y norte de la provincia de Córdoba y el sur, centro y noreste de San Luis.

Para mañana se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19, con cielo parcialmente nublado. Mientras que para el viernes se prevé un día de condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 18 grados, y algunos chaparrones hacia la noche.

En tanto que el fin de semana comenzará a descender la temperatura, aunque sin mal tiempo. El domingo se espera una mínima de 7 grados.