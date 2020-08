Mar del Plata, NA.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció hoy un endurecimiento de la cuarentena en ese distrito bonaerense, con un retroceso a Fase 3, debido a un "aumento considerable" de casos de coronavirus registrados en los últimos días.



La medida comenzará a regir el sábado próximo y se extenderá por 10 días, comunicó Montenegro, que aseguró que "ésta es la semana más crítica desde el comienzo de la pandemia" en Mar del Plata, localidad cabecera del partido.



"En nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria, eso significa que el virus puede estar en cualquier lado", agregó el jefe comunal, en un mensaje difundido a la prensa.



Con el retroceso a Fase 3 quedarán interrumpidas numerosas actividades en el distrito que se fueron reabriendo en los últimos días, como obras privadas, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde solo se permitirá implementar el delivery y el sistema de comidas y bebidas "para llevar".



En el nuevo esquema, también deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre, según consignó el diario La Capital en su página web.



Tampoco las actividades religiosas, el trabajo de personal auxiliar en casas particulares, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercios de cercanía, ferias itinerantes de alimentos, servicios de lavadero de autos, servicios de gestoría, ensayos de obras musicales o teatrales y asistencia a espacios culturales podrán continuar en funcionamiento.



De acuerdo con La Capital, Montenegro y su secretaria de Salud, Viviana Bernabei, mantuvieron varios contactos en las últimas horas tanto con el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, como con autoridades sanitarias bonaerenses antes de tomar la decisión anunciada este jueves.



En un mensaje a la ciudadanía, el intendente comentó: "Les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder" y agregó: "Siempre dijimos que en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, no teníamos ninguna posibilidad de especulaciones políticas".

"Mi norte siempre fue el cuidado de los vecinos de mi ciudad", remarcó Montenegro.



Hasta este miércoles por la noche, en General Pueyrredón se registraban 2.763 casos confirmados de coronavirus, 1.113 de los cuales estaban activos, con 1.591 pacientes recuperado y 59 personas fallecidas a causa de la enfermedad.



Ascendían a 61 las camas de terapia intensiva ocupadas en el distrito por diferentes patologías, de las cuales 19 corresponden a pacientes con Covid-19 y 10 de ellos estaban hasta este miércoles por la noche utilizando respiradores automáticos, detalló el jefe comunal.