Facundo Astudillo Castro.

Sigue la investigación en torno a la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El testimonio de la estanciera de Mayor Buratovich es el más relevante y esclarecedor de la causa, ya que es la última persona que estuvo con el chico el 30 de abril pasado.

Sus declaraciones terminaron de confirmar los testimonios de los policías y otros testigos (civiles) que demostraron que Facundo nunca fue secuestrado y desaparecido en Mayor Buratovich como denunció la querella.

La mujer subió a Facundo a su camioneta Honda a las 15.45 del 30 de abril, a unos 20 metros del patrullero del policía Alberto González, en inmediaciones al ingreso a Origone.

El testimonio de la mujer quedó objetivado por la lectora de patentes del fitosanitario y por otras medidas de prueba. La querella insistió en descreditarlo pero no tuvo éxito. “La señora dice la verdad y está probado. Los abogados siempre quisieron voltear esa declaración porque les refuta la hipótesis de desaparición forzada”, explican los investigadores.

Estas son las frases de la versión en primera persona de “E”, la última persona que vio a Facundo en el peregrinaje por la ruta 3 en aquel 30 de abril y hasta introducirse por las vías del ferrocarril rumbo a Bahía, en entrevista con LA BRÚJULA 24.

- “Yo salí del campo. Había controles policiales, en Buratovich me pidieron el permiso de circulación”.

- “Ya en Origone veo una patrulla sobre la banquina derecha, estaba con la trompa hacia la ruta. Yo pensé que ahí otra vez me iban a pedir el permiso y disminuí la velocidad”.

- “Cuando pasé a la altura del patrullero, nadie me paró. Y a unos metros de ahí (NdR: se probó que se trataba del móvil del policía González) había un nene parado que me hizo dedo. Estaciono a unos 20 metros de ese patrullero, bajo el vidrio y le pregunto a dónde iba. Me contestó a Bahía Blanca y yo le dije: ´te llevo´”.

- “Entonces le abro la puerta del acompañante y se sube. Estábamos los dos sin barbijo y sin cinturón de seguridad”. (NdR: González declaró esa escena: que Facundo subió del lado del acompañante).

- “Me dijo que tenía 21 años y que se iba a bajar en las vías porque iba a Cerri a ver a un amigo”.

- “Yo pensé que me decía en las vías más cercanas a Cerri, pero él me dijo que no porque tenía miedo de que lo vayan a detener en el fitosanitario. Que todos los que ya lo habían parado lo veían como un nene porque es chiquitito”.

- “Abrió una mochila oscura, que llevaba sobre su falda, y me dijo: ¡Mirá esto es lo único que tengo para comer! Y me mostró un paquete con apenas dos o tres galletitas. Yo le conteste: ´Puedo colaborarte con esto… y le di un paquete de otras galletitas que yo tenía. Unas que vienen con semillas. Yo compro siempre esas”.

- “Durante el tiempo que estuve con él, que fue poco más de 10 minutos, le recordé que estábamos en cuarentena… Él me respondió que no quería volver a su casa. Fue muy contundente en esa respuesta, como que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Estaba como escapando”.

- “Al ratito paré apenas pasando las vías. Y el chico se bajó y le dije ¡¡ éxito!! Yo siempre le digo ¡éxito! a la gente… aunque después también le dije ¡suerte!, pensando en el lugar por donde iba a caminar. Suerte para que no le pasara nada en el camino, un lugar muy peligroso para caminar”.

- “Yo arranqué mi camioneta y él empezó a caminar por las vías”.

- “Sentía la necesidad de declarar porque podría haber sido la última persona que lo vio”.

- “Estoy segura 100% de que era Facundo Astudillo”.

- “Me molestan mucho las mentiras que se están diciendo. Me jode que digan tantas barbaridades por televisión. Yo no quiero a los milicos, no me gustan nada pero esta era una información que se tenía que conocer y debía llegar a la mamá. No hubiese podido vivir tranquila si no contaba lo que sabía”.

- “Yo me enteré de que estaban buscando a este chico el 3 de julio cuando un albañil mío me comentó del caso y ahí nos dimos cuenta de que podría ser este chico. Él me mandó la foto por WhatsApp y ahí le digo ‘¡¡Sí !!, es el que llevé yo. Lo dejé en las vías’”. (NdR: el mensaje consta en el teléfono de la testigo a las 19.11 del 3 de julio).

- “También vi que estaban buscando una camioneta Oroch y dije: “¡Están meando afuera del tarro!”, porque al chico sabía que lo había llevado yo, que tengo una Honda. (NdR: el trayecto de la mujer quedó objetivado de punto a punto. Por el testimonio del policía González y por el AVL de patrullero, que coincide en el punto de encuentro donde Facundo sube y el paso por el fitosanitario. Los tiempos son exactos entre esos dos puntos).