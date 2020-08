Saocom 1B, lanzamientos, NASA.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) informó que este domingo 30 de agosto se hará el lanzamiento del satélite Saocom 1B a las 20:10 PM (hora argentina). Expectativa también por una serie de lanzamientos durante el fin de semana.

"Debido a la postergación de un lanzamiento anterior el #SAOCOM1B se reprograma a la siguiente fecha dentro de la ventana de oportunidades anunciada para fines de agosto", comunicó la Conae a través de su cuenta de Twitter.

Primero será el turno del NROL-44 que será el sábado 29 de agosto a las 2:04AM EDT. Luego será el Rocket Lab Electron, también el sábado a las 11:05 PM EDT y el domingo junto al satélite argentino, también se lanzará el Spacex Falcon 9 a las 10:12 AM hora local.

El lanzamiento del Satélite Argentino de Observación Con Microondas (Saocom) 1B desde el centro espacial de Cabo Cañaveral, Estados Unidos, estaba previsto para mitad de mes, tras haberse reprogramado de su fecha inicial que era a fines de julio.

En octubre de 2018 fue lanzado el Saocom 1A que, con el 1B, tendrán, entre sus objetivos, medir -en cualquier condición meteorológica y hora del día- la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias como la detección de derrame de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones.

Construido sobre la infraestructura del Cóndor II que no fue desguazada y reteniendo a parte de los investigadores de la disuelta Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en la Conae confluyeron también científicos que venían con experiencias en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa estatal rionegrina Invap.

El Saocom 1-B obtendrá y emitirá imágenes de muy buena calidad e información sobre los niveles de agua del suelo, fundamental para el agro, y además, permitirá obtener información sobre la presencia de buques en zonas de jurisdicción argentina.

El gerente de Proyectos Satelitales de Conae, Fernando Hisas, contó que en febrero de 1994 se hizo cargo de la Comisión Conrado Varotto que lo conocía de Invap, donde él había sido jefe de la división electrónica. "En ese momento yo me había ido y estaba trabajando de manera privada en Buenos Aires, pero cuando Varotto me presentó el proyecto y la idea de desarrollar un plan espacial en Argentina no pude evitar la tentación y me prendí", recordó.