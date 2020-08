Accidente entre motociclista y conductor en Hurlingham, captura video.

Un violento hecho ocurrió en Hurlingham cuando las cámaras captaron el momento en el que un hombre chocó a un motociclista tras una discusión y lo hizo "volar" 20 metros por el aire.

El episodio tuvo su origen en el límite de Hurlingham con Morón y finalizó tres kilómetros después a metros del cruce de Garibaldi y Gurruchaga. Un conductor persiguió a un motociclista tras mantener una discusión, lo chocó de atrás e hizo que se caiga.

Esto no terminó allí ya que el agresor se bajó del vehículo dispuesto a continuar con la pelea, incluso tenía una botella de vidrio en la mano y lo terminó corriendo al motociclista unos 20 metros hasta donde había caído el joven por la fuerza del impacto, y a los gritos lo amenazó: “Te voy a matar”.

Ezequiel, la víctima de la agresión, expresó que fue “Fue un intento de homicidio”.

Según Ezequiel, él estaba transitando cuando frenó en un semáforo, apareció el conductor involucrado y al doblar con la luz roja casi lo choca.

“Me acerco hasta el vehículo, empezamos a discutir, me encierra, le pateo el espejo retrovisor y me voy. Cuando me doy vuelta, observo que me empieza a seguir. Traté de escapar durante tres kilómetros, pero igual me atropelló. Me levantó por el aire “, contó.

La víctima solo sufrió heridas leves en las piernas y no fue necesario hospitalizarlo. Mientras avanza la investigación, el conductor del auto permanece en libertad.