Noelia Marzol, ultra sexy. Foto: Instagram.

Desde el inicio de la cuarentena por coronavirus en Argentina, muchos programas de TV se vieron forzados a modificar la grilla y reinventarse.

Uno es el Cantando 2020, que promete nuevas incorporaciones a lo largo del ciclo. Una de esas posible figuras sería Noelia Marzol, aunque ella, siempre sexy, parece tener otros planes.

La actriz y bailarina, integrante de Sex Virtual con una experiencia multiplataforma que se renueva todos los días, fue consultada sobre sus ganas de llegar al popular ciclo televisivo.

Noticias relacionadas

“La verdad es que yo cantando soy muy mala. Entonces no quisiera tener ni una mínima participación porque realmente me cuesta muchísimo que la gente sepa que yo soy bailarina y me preparé un montón de tiempo. Entonces exponerme desde ese lugar, sería al pepe”, dijo Noelia.

Pero para no dejar a su miles de seguidores con las manos vacías, Noelia se destapó con una sugestiva imagen en su cuenta de Instagram, para promocionar justamente Sex Virtual.

Bellísima y sensual, Noelia Marzol. Foto: Instagram.

Como no podía ser de otro modo, causó sensación y se quedó una vez más con todas las miradas en las redes sociales.

"Volvimos a @gorritiartcenter a hacer #sex #virtual ! Sin público presencial, pero.... todos conectados!", dijo Noelia en Instagram, al pie de una foto que te deja sin aliento y ganas de no parar de darle "likes".