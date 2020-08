Declaraciones de Bartomeu, presidente del Barcelona. Foto: TyC Sports.

En plena negociación entre el Barcelona y Lionel Messi por su posible salida del club, se difundió un video de una entrevista que dio el presidente Blaugrana José María Bartomeu en 2019 en la cual confirma que el astro argentino se puede ir cuando quiera antes de arrancar la temporada 2020-21, que comienza el próximo 12 de septiembre.

"Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años, de cuatro años, en el que en el último, en la temporada 2020-21, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Para dejar el fútbol o para irse a otro sitio. También lo tenían otros jugadores como Xavi, Iniesta o Puyol cuando renovaron por última vez", manifestaba Bartomeu.

"Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club. Tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar de jugar al fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona, y espero que muchos más años, no sólo hasta 2021", finalizaba.

Vale recordar que el martes pasado, Messi remitió un burofax al club solicitando el uso de la cláusula que le deja rescindir su contrato, pero desde la comisión directiva insisten en que esa cláusula está vencida y, de querer finalizar su contrato de manera unilateral, deberá abonar la suma de 700 millones de euros.

¿Resistirá "el archivo", el presidente del Barcelona?

Entrevista a Bartomeu. Video gentileza TyC Sports.