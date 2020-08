Alberto Fernández y la carta recibida por Sergio Massa.

A Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, le llegó una carta escrita en inglés, con expresiones nada habituales en el mundo de las corporaciones. La misiva recibida tiene fecha del 26 de agosto, es decir luego de cinco días desde que fuera publicado oficialmente el decreto (DNU 690 / 2020) con que el presidente Alberto Fernández intervino unilateralmente en el mercado de las telecomunicaciones.

El Consejo de la Industria de Tecnología de la Información norteamericano -en el que están reunideas firmas como Google, Amazon, Facebook, IBM, Twitter, Microsoft, Toshiba, Cognizant, Toyota, Visa, Mastercard y Accenture- y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, fueron los firmantes de la extensa carta recibida por Massa; y allí le advierten sobre los efectos negativos de la medida en el sector.

La nota que recibió Sergio Massa dice en uno de sus tramos, "tal como está", el decreto limita la capacidad de crecer del sector y "pone en riesgo las inversiones en tecnología". De todos modos, demostrando una buena predisposición, culmina con una clara propuesta de parte del sector: "Estamos abiertos a trabajar con usted".

Sergio Massa se reunió con el Presidente Alberto Fernández y con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y luego de la misma, las firmas -que mantienen muy buena relación con Massa-, supieron de inmediato que no habría muchos cambios en la situación, algo que les ha resultado inentendible.

Es que el presidente argentino adoptó de manera inconsulta y unilateral una medida que claramente afecta -y mucho- a todas las empresas del sector. Todo esto es motivo más que suficiente para la intranquilidad de la industria, un clima que se transmitirá también al Congreso, donde se debe ratificar el decreto presidencial.

El Gobierno mantiene diálogo con todas las empresas del sector, e incluso algunos funcionarios reconocen que el encono es en realidad solo con el Grupo Clarín y tratan de calmar a los competidores. la reglamentación final separará unos intereses de otros. Sin embargo, la industria no da crédito a esto y cree el texto es tan abarcador que resultaría imposible esa separación.

Con este complejo escenario, tras una determinación llevada adelante sin consenso y sin consulta, las empresas perjudicadas no tendrían otro camino que el de recurrir a la Justicia.

Pero el tema tiene otras complicadas implicancias, ya que apenas conocido el decreto se ha generado comprensible alarma en las cámaras de comercio de España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y a la Eurocámara, que se plegaron al reclamo de las empresas tecnológicas.

Pese a que se estima que la inconsulta medida del presidente afecta solo a la telefonía, a la televisión por cable y a internet, también tendría efectos negativos en otras actividades. ¿Cómo funcionarían, por caso, Google, Amazon o Netflix en un país sin inversiones en conectividad?

La Argentina ya pasó por algo igual entre los años 2012 y 2014. Habiendo quedado atrás en un mundo que ya funcionaba plenamente en 4G, toda comunicación era muy complicada en la Argentina con 3G. En la embajada de Finlandia aprovecharon una frase casual de Alberto Fernández para defender los intereses de Nokia.

En conversación con Romina Calderaro en Radio 10, el Presidente negó la semana pasada que el propópsito del decreto fuera afectar a Clarín. "Falso. Yo no estoy en guerra con nadie. Hay algunos que se quedaron como los japoneses en la isla sin enterarse de que la guerra terminó y siguen disparando solos", comentó, mientras también cuestionó a aquellos que "piensan que la Argentina es igual a Venezuela porque regula derechos en favor de la gente". Se definió, al contrario, como "admirador" de Noruega y Finlandia: "En esos dos países estos son servicios públicos. Antes de que digan que somos Venezuela, ojalá nos parezcamos a Noruega y a Finlandia".

Hace dos días, mediante un comunicado, la embajada finlandesa destacó en cambio que en ese lugar la regulación garantizaba la libre competencia para mejorar el servicio.

Al respecto Alberto Fernández dijo en un acto público, que había tomado su decisión cuando se enteró por Rodríguez Larreta de que 6000 chicos porteños no podían volver al colegio por falta de acceso a internet. Las empresas no creen el argumento esgrimido por el presidente; además de creer que graves errores de cálculo hicieron que el primer mandatario no sea capaz de ver las implicancias geopolíticas del tema. Hay un antecedente que avala esto que sostienen las empresas. Hace tres meses, AT&T, el grupo de telecomunicaciones más grande del mundo, informó que cerraba DirecTV de Venezuela por incompatibilidad en las reglamentaciones norteamericanas y las de Maduro: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela le prohibían la transmisión de Globovisión y Pdvsa TV.

"En vista de que es imposible para la unidad de DirecTV cumplir con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión paga en Venezuela", manifestó mediante un comunicado la firma, que tenía ahí el 45% del mercado y unos 600.000 puestos de trabajo directos, que sumados a los indirectos llegaban a 2,5 millones. En la decisión incidieron varios motivos: enojo de la Casa Blanca, pedidos bolivarianos para incluir canales afines a Maduro y un abono mensual de menos de 10 centavos de dólar.

Por esto, también hay posibilidades concretas de que la empresa AT&T recuerde esto el martes en Washington al embajador argentino Jorge Argüello, quien recibió un pedido de reunión de urgencia motivado exclusivamente en el decreto presidencial. Es muy posible que de ese encuentro también tomen parte algunos funcionarios de la Secretaría de Comercio norteamericana. Dueña de DirecTV, HBO y Turner Broadcasting System, AT&T fue una de las primeras en reaccionar. No bien se enteró, Karim Lesina, vicepresidente del grupo, le transmitió el descontento a Kevin O'Reilly, secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, y a Myron Brilliant, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Italiano de origen tunecino, Lesina no venía excesivamente optimista con la Argentina. Y eso que el sector se ha fortalecido con las cuarentenas.

Entre tanto, el mes pasado, en una columna de opinión que fue publicada en el diario El País (España), en la que advertía que este escenario llevaría a América Latina a "otra década perdida", Karim Lesina aseguró que la manera de revertir el proceso era justamente acelerar la inversión en la economía digital a través de regulaciones "inteligentes" que permitieran la innovación. "Destacaría tres ejemplos. Institucionalmente, Brasil, México y Colombia han establecido mecanismos de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, reguladores e industria. En el ámbito regulatorio, Colombia, Ecuador y Perú establecieron mecanismos digitales ligeros para la contratación y supervisión de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones", sostiene.

La Argentina no aparece mencionada en todo el texto.

Ahora Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Argentina, tendrá además la tarea de impedir que estas impresiones personales lleguen a los integrantes del FMI, con quienes renegociará el acuerdo por la deuda argentina. Lesina tiene buena relación con Kristalina Georgieva, directora del organismo financiero mundial, a quien llegó a conocer durante sus años de trabajo en la sede de Bruselas de la compañía. EGuzmán va atener que contar sí o sí con la ayuda de Argüello y Felipe Solá -otro muy solicitado luego de la medida-, como así también dede Gustavo Béliz, funcionario de diálogo habitual con las empresas, que planteó recientemente durante un seminario organizado por el salteño José Urtubey sobre la necesidad de que el país se centrara en "la era poscontenedor", esa parte de la economía que funciona casi sin mercancías físicas. El mundo que viene. Pero el Frente de Todos es para la lógica de la inversión una torre de Babel: hay argumentos que, como la carta a Massa, se leen bajo la luz oficial como dialecto extraño.

Dado el escenario y el marco, claramente perjudicial para las empresas tecnológicas y de comunicaciones, Francisco Olivera deja en claro la compleja ubicación de nuestro país, en su columna de La Nación: "La Argentina en la torre de Babel".

Texto completo de la carta recibida por Sergio Massa:

Sergio Massa, Presidente de la Cámara Nacional de Representantes Av.Rivadavia 1864, 1 ° Piso, Of. Presidencia Buenos Aires, Argentina.



Estimado presidente Massa:

En nombre de las organizaciones abajo firmantes, que representan una diversa gama de empresas en el sector de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), así como otras industrias, deseamos felicitar al Congreso de Argentina por sus incansables esfuerzos para mitigar la crisis de salud de COVID-19 mientras funciones de la economía.

Es en el espíritu de cooperación que escribimos hoy sobre el proyecto de decreto 690/20, que declararía los servicios de TIC como servicios públicos esenciales, cambiando así el marco regulatorio de los servicios de internet, televisión y telefonía móvil en Argentina. Compartimos el importante objetivo del acceso universal; sin embargo, la designación de servicios esenciales creará limitaciones que impedirán la competencia y la innovación necesarias para un sector de las TIC dinámico y en crecimiento. A medida que se redacta el decreto, nos preocupa que Argentina pueda estar impulsando una ley que estaría fuera de sintonía con los estándares internacionales, sujeta a desafíos bajo las reglas del comercio global y pondría en peligro nuevas inversiones en el sector de las TIC en el momento en que más se necesitan.

Alentamos al Congreso a posponer la votación sobre esta medida para permitir que el gobierno y la industria continúen un diálogo para lograr una solución viable. El sector privado está comprometido a seguir trabajando de manera constructiva hacia una solución que respalde el empleo, la inversión y el crecimiento sostenible e inclusivo.

Con esto en mente, estamos dispuestos a trabajar con la Presidencia, el Congreso y otras agencias dentro del Gobierno de Argentina para lograr estos objetivos. Le agradecemos por considerar nuestros puntos de vista y agradeceríamos la oportunidad de discutir nuestras inquietudes.



Sinceramente,



Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI) Consejo Empresarial Argentina-Estados Unidos (USABC), Cámara de Comercio de Estados Unidos.