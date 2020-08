Elon Musk y su proyecto Neuralink. Fotos: Reuters-Getty Images.

¿Alguien alguna vez se habrá imaginado guardar los recuerdos en una computadora, directamente desde tu cerebro, y volverlos a ver cuando tuviera ganas? ¿O incluso "descargarlos" en otro cuerpo? Parece un macabro relato de ciencia ficción, pero a alguien se le ha ocurrido ya la idea.

De este modo imagina el futuro no tan lejano el multimillonario empresario Elon Musk y que podría facilitar la tecnología que desarrolla su start-up de neurociencia, Neuralink.

Musk dio a conocer un avance de la firma que encabeza tras su ambiciosa y pretenciosa búsqueda por dar a los seres humanos súper poderes.

El experimento se trata de un cerdo que tuvo implantado un chip en su cerebro del tamaño de una moneda por el lapso de dos meses y que se encuentra conectado con una computadora.

La empresa de Musk pretende ahora implantar este tipo de dispositivo en el órgano más complejo del ser humano, para lograr la cura de enfermedades como el alzhéimer o hacer que personas con enfermedades neurológicas controlen teléfonos u ordenadores con la mente.

Musk presentó lo que describió como "una demostración de tres cerdos pequeños", entre ellos, Gertrude, el animal que lleva dos meses con el chip implantado en la parte del cerebro que controla el hocico.

Musk mostró al público cómo un computador mostraba la actividad cerebral del animal conectando con el dispositivo.

El dispositivo se puede retirar, contó Musk, poniendo como ejemplo a otro cerdo, Dorothy, al que le hicieron el implante y se lo retiraron posteriormente. También señaló que habían hecho la prueba de implantar dos dispositivos en otros cerdos.

"Todos ellos están sanos, felices y sin diferencias con un cerdo normal", destacó el magnate.

El neurólogo de la Universidad de Stanford Sergey Stavisky sostuvo que la firma había conseguido un "progreso significativo y admirable" desde la presentación de hace un año y evidenciaba los beneficios de tener un equipo multidisciplinar trabajando en este objetivo.

En el último avance difundido, la empresa aseguró que había hecho pruebas con un mono, que había sido capaz de controlar una computador con su cerebro.

El proyecto Neuralink. Video gentileza RT.

Otros expertos que no pertenecen a la empresa citados también ponderaron los avances de Musk, si bien pidieron cautela, considerando que se necesitan estudios de mayor duración para determinar la durabilidad del aparato y sus consecuencias.

La profesora adjunta de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh Jennifer Collinger describió el proyecto de Musk como "una tecnología verdaderamente revolucionaria en el difícil espacio de la tecnología médica".

"Neuralink tiene suficientes recursos y, lo más crucial, un equipo de científicos, ingenieros y médicos trabajando por un objetivo común, lo que aporta [al proyecto] grandes posibilidades de éxito", sostuvo.

De todos modos, agregó: "Incluso con estos recursos, el desarrollo de dispositivos médicos toma tiempo y la seguridad necesita ser una de las principales prioridades, por lo que sospecho que este proceso tomará más tiempo que el que se han establecido como objetivo".

De hecho, en la presentación de este viernes, Musk pareció retractarse sobre los plazos de las pruebas con seres humanos, que anteriormente había dicho que comenzarían a realizarse este año.