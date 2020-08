Captura de video.

Al menos diez delincuentes, que actuaron con la modalidad comando y vestían ropas similares a las policiales, asaltaron tres casas de un country del distrito bonaerense de General Rodríguez, luego de reducir al personal de seguridad del predio.



Los ladrones, que estaban encapuchados, y contaban con armas larga y corta, algunas con miras infrarrojas, además de puñales, se hicieron de un botín compuesto de dinero, joyas, un importante arsenal que se encontraba en una de las propiedades y una camioneta en la que cargaron todo y escaparon.



El atraco fue cometido el jueves último por la madrugada en el Club de Campo Haras de San Pablo, en el kilómetro 61 de la ruta 6.



Según detallaron de la administración del country, los robos fueron en los lotes 158, 28 y 34.



Todo se inició cuando los delincuetes redujeron y encerraron en una garita a los vigiladores del predio, para luego abordar tres viviendas, en dos de las cuales redujeron con sus armas a los moradores, indicaron fuentes policiales.

Entre los asaltados se encontraba un directivo de la empresa de transporte de pasajeros La Perlita, a quien en su casa del lote 34 le robaron dos pistolas, dos réplicas de arma de fuego, una escopeta calibre 12/70, dinero y electrodomésticos, además de una camioneta Amarok, la cual fue hallada abandonada en la Autopista del Oeste, a la altura del zoológico de Luján.



A otros dos habitantes del country le robaron dinero en efectivo y joyas, además de otros elementos de valor.



Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del country, que cobraron difusión en distintos medios de comunicación y redes sociales, muestran un alto grado de organización de la banda, que en rápidos movimientos ingresaban a los domicilios de los damnificados.



Las sospechas apuntan a que se trata de una banda a la que le adjudican al menos una decena de asaltos a distintos countrys de la zona oeste del conurbano.



El caso, por el cual por el momento no se habían llevado adelante detenciones, es investigado por la fiscal Alejandra Rodríguez, quien es titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 del Departamento Judicial de Moreno- General Rodríguez.