Baja de tasas de financiamiento.

El empresario Martín Cabrales pidió hoy al Gobierno "bajar las tasas para que los comercios puedan reactivar su economía e invertir", así como también reclamó "medidas necesarias para frenar los efectos de la cuarentena y la pandemia" desde el punto de vista económico.

El referente de la industria del café destacó de esa manera la necesidad de "sostener el empleo y que no caiga la demanda". "De ahora en más hay que empezar a tomar muchas medidas referentes al capital de trabajo, financiamiento con tasa cero o tasas muy bajas", evaluó y afirmó que ello es necesario para que los comercios del rubro "puedan volver a trabajar".

En declaraciones radiales, el empresario aseguró que la administración de Alberto Fernández debe tomar "las medidas necesarias para frenar los efectos de la cuarentena y la pandemia desde lo económico". De acuerdo con su criterio, se precisa también "encarar una reforma o una adecuación tributaria para alivianar a aquellas industrias, sectores o comercios que están tan afectados" en un contexto en el que "muchos no van a volver a abrir".

"La economía real nos obliga a observar cuál es la situación de cada sector en la Argentina", analizó y se quejó de la carga tributaria: "No es de ahora, con la pandemia, sino desde siempre. Es una de las más altas del mundo". "Hoy por hoy las tasas todavía están muy altas", alertó, por lo que solicitó su disminución "para que los empresarios y comercios puedan reactivar su economía e invertir".

A su vez, consideró: "Todo esto se basa en la confianza que tenga la gente sobre un plan económico para sacar la plata que tiene". "Primero son los dólares que están en la Argentina. El argentino promedio tiene que tener confianza para sacar los dolares con el fin de consumir e invertir", puntualizó y manifestó que es necesario "un shock de confianza fuerte".

Al ser consultado respecto del regreso de la actividad gastronómica en la Ciudad de Buenos Aires, indicó: "Me da mucha alegría por mis clientes, que pueden empezar a trabajar en forma más regular". "No es que vuelven a la normalidad total, pero empiezan a trabajar", señaló y apuntó: "Me da tristeza porque en el mismo día me enteré que en Mendoza y Mar del Plata se vuelve a cerrar".