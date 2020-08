Médicos y policías cerca de la víctima del tiroteo en Portland, EE.UU., Reuters.

En medio de un enfrentamiento en la ciudad de Portland entre simpatizantes de Donald Trump y el movimiento Black Lives Matter asesinaron a una persona. Sin embargo, todavía se desconoce si el suceso está relacionado con las protestas.

Una persona fue asesinada a tiros en Portland (Oregón), donde se registraron enfrentamientos cuando una caravana de coches con seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, pasaba por las calles de la ciudad, en las que estaban reunidos manifestantes del movimiento Black Lives Matter.

I'm out in the Portland suburbs, where hundreds of Trump supporters are gathering for an event. They say they will be driving into Portland later tonight. pic.twitter.com/NUHy5e4TnP

