Niña sale volando remontada por su cometa.



Un gran susto durante una exhibición de cometas en Taiwan. Una niña de tres años sale volando detrás de su cometa tras producirse una fuerte ráfaga de viento y quedar atada con las cuerdas en la cintura.

La pequeña sobrevoló el cielo completamente descontrolado durante unos segundos fatídicos, ante el pánico de los asistentes a la concentración, que se temían lo peor. Afortunadamente, la niña terminó bajando y fue sujetada por varias personas para que no remontara el vuelo de nuevo.

Son unas imágenes espectaculares que podrían haber terminado en tragedia, pero felizmente no hubo que lamentar ningún daño y el vídeo se ha hecho viral, recorriendo las redes sociales de la niña que salió eyectada.

Un gran número de personas se movilizó para ayudar a la pequeña, que tardará mucho en olvidar el día de hoy.

Era una de las exhibiciones de cometa que se producen al año en este país. Aficionados se reúnen para hacer volar sus cometas y compartir un día agradable con los compañeros de hobby, muy extendido en algunos lugares del mundo.