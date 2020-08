Manifestaciones en la capital alemana. Reuters.

Luego de las manifestaciones de ayer en Berlín contra la gestión de la pandemia del coronavirus que juntaron a manifestantes nazis y negacionistas en las escaleras del Parlamento alemán, este domingo se produjeron nuevas concentraciones en la Columna de la la Victoria también en la capital alemana.

La Policía dispersó hoy a unas 2.000 personas congregadas en la monumental columna ubicada en el parque Tiergarten del centro de la capital alemana, en una de al menos tres manifestaciones que se realizaron este domingo en Berlín.

Según explicó un portavoz policial, los asistentes estaban demasiado cerca, sin tapabocas, lo que supone una violación de la Ordenanza de Protección de Infecciones de la ciudad.

Noticias relacionadas

También se produjeron otras concentraciones en la cercana Puerta de Brandeburgo con unos 2.500 asistentes, según datos de la Policía, y en el Mauerpark, también en el centro de Berlín.

Ayer, unas 300 personas fueron detenidas durante una manifestación negacionista y de ultraderecha que reunió a unas 38.000 personas.

Durante la protesta de ayer, los manifestantes que portaban banderas del antiguo Reich y símbolos nazis, accedieron a las escaleras del Reichstag, sede del Parlamento alemán, tras saltar las vallas policiales.

Your browser does not support the video element.

Protestas en Berlín. Video: Twitter.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, condenó hoy enérgicamente la irrupción de manifestantes en las escaleras del edificio del Reichstag, durante las protestas de ultraderecha de ayer en Berlín.

La presencia de "banderas del Reich (Imperio Alemán, 1871-1918) y de eslóganes de la extrema derecha frente al Bundestag (Parlamento alemán) son un ataque intolerable al corazón de nuestra democracia. Nunca aceptaremos esto", advirtió Steinmeier.

"Nuestra democracia funciona", subrayó el mandatario y acotó que cualquiera que esté molesto por las medidas implantadas a causa de la pandemia del coronavirus o dude de la necesidad de las mismas puede hacerlo, incluso manifestarse públicamente.

Alemania cuenta al día de hoy con 242.880 casos desde el estallido de la pandemia y 9.300 muertes.

El Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas en Alemania, informó 785 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque reconoció que los números son relativos, dado que los domingos los casos notificados son menores.

Incidentes en la protesta. Reuters.

Las declaraciones del presidente reflejaron el estupor que generó en gran parte de la dirigencia política y la sociedad alemanas las imágenes de militantes radicales con banderas del antiguo Reich y símbolos nazis en las escaleras del Reichstag, sede parlamento federal.

La intención de "tomar" la sede parlamentaria había sido anunciada en las redes sociales días antes de la manifestación, por lo que la Policía desplegó ayer 3.000 agentes.

El Reichstag fue acordonado, pero en el momento de producirse los incidentes apenas había tres agentes para contener a los manifestantes, y el grupo logró rebasar el cerco de vallas y posar en la escalinata.

Durante la manifestación también se vieron banderas negras, blancas y rojas, que históricamente corresponden al periodo del Imperio Alemán y que son utilizadas por adeptos al movimiento identitario Reichsbürger (Ciudadanos del Imperio), un colectivo de extrema derecha que no reconoce a la República Federal de Alemania y niega el Holocausto.

En el grupo se mezclaron defensores de teorías conspirativas, como el cocinero vegano germano-turco Attila Hildmann, máxima figura de estos movimientos, que acabó detenido.

La Policía disolvió la manifestación, despejó la plaza frente al Reichstag y expulsó a todos los manifestantes de esa zona céntrica.

Masiva manifestación frente al Reichstag. Reuters.

Todas estas protestas fueron repudiadas por todos los partidos que conforman el Gobierno.

"El edificio del Reichstag es el centro de nuestra democracia. Es intolerable que lo usen extremistas y caóticos para sus fines", apuntó el ministro del Interior, el conservador Horst Seehofer.

El ministro Relaciones Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas publicó en su cuenta de Twitter: "Es una vergüenza ver banderas del Reich ante nuestro Parlamento."