Juan Requesens, al llegar a su casa.

Venezuela sigue enfrascada en una crisis política, económica, política y social que no parece tener fin.

Siguen siendo días agitados en el país sudamericano y el ambiente político se ve permanentemente sacudido por determinaciones del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, se supo que el legislador opositor venezolano Juan Requesens pasó este viernes a estar en cumplimiento efectivo de arresto domiciliario, luego de haber permanecido encerrado en una prisión más de dos años encarcelado por la acusación de intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro en 2018.

Su hermana, Rafaela Requesens, confirmó en Twitter que ya se encuentra en casa, aunque de todos modos permanece detenido, y publicó varias fotografías.

"Dos años", señalaba el diputado, claramente emocionado, en un video divulgado en redes sociales por el líder opositor Henrique Capriles, que pertenece al mismo partido que Requesens, Primero Justicia.

Pero tenemos MUY claro que Juan NO ES LIBRE AÚN y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean. pic.twitter.com/UzeRGky1WP — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 28, 2020

Requesens fue arrestado tres días después de que un dron cargado con explosivos detonara durante un desfile militar presidido por Maduro el 4 de agosto de 2018.

Requesens, en prisión domiciliaria en Venezuela.