Conductor que atropelló a motociclista.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de

Transporte de la Nación, y el Municipio de Hurlingham, determinaron en conjunto

suspender la licencia de conducir del hombre que persiguió y atropelló

intencionalmente a un motociclista en las calles Félix Frías y Cuzco, en la localidad de

Villa Tesei.

Además, el agresor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para

determinar si es apto para volver a conducir.

El intendente Juan Zabaleta se refirió a la medida y señaló: “No podemos permitir que

una persona que cometió este hecho tan grave siga conduciendo como si nada, por

eso decidimos tomar esta medida que habilita la ley, porque este acto no solo puso en

riesgo la vida del motociclista, sino también la de otros vecinos que transitaban por la

zona, y es algo que no podemos permitir. Desde que asumimos estamos trabajando en

políticas para mejorar el tránsito y prevenir accidentes en la vía pública”.

Noticias relacionadas

En el mismo sentido, el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, manifestó:

“Aquellos conductores que pongan en riesgo su vida y la de los demás, no deben

continuar circulando en las rutas y calles de nuestro país. Estas medidas son

necesarias para erradicar las actitudes temerarias al volante. Hay que entender que

manejar no es un derecho, sino una responsabilidad, y que cuando el Estado otorga un

permiso lo hace para que el conductor respete las normas. No hay tolerancia para la

violencia vial. Agradezco la decisión del Intendente Zabaleta de actuar de inmediato”.

El incidente que desencadenó esta resolución ocurrió el viernes 21 de agosto, cuando quien manejaba una motocicleta Honda XR, fue perseguido durante aproximadamente 30 cuadras y embestido desde atrás por un automóvil Ford Focus, por una presunta discusión de tránsito.

Your browser does not support the video element.

Este hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y por videos de celulares

particulares y fue testimoniado por vecinos que se encontraban en el lugar. El

damnificado realizó una denuncia por daños y lesiones.

La suspensión cautelar de la licencia en caso de ineptitud sobreviniente tiene lugar en

el marco de una reciente disposición de la ANSV, que establece que cuando las

circunstancias indiquen que el conductor puede padecer una alteración de su aptitud

que lleve peligro para la seguridad vial, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá

proceder, de oficio o a solicitud de la ANSV, a suspender transitoriamente la Licencia

Nacional de Conducir del titular.