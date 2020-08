Lanzamiento del Saocom 1B.

El satélite Argentino Saocom1B fue lanzado esta noche desde Cabo Cañaveral, la localidad estadounidense del estado de Florida, luego de que el lanzamiento fuera reprogramado en dos portunidades.

"A las 20:18 lanzamos el satélite Saocom1B desde Cabo Cañaveral. Nos va a permitir obtener datos para la producción agropecuaria, la navegación y la gestión del clima", publicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en sus redes sociales.

En ese marco, el jefe de Gabinete destacó el lanzamiento del satélite Saocom1B, y resaltó: "Argentina mira hacia el futuro".

"Tras realizar un nuevo análisis de factibilidad sobre las condiciones de oportunidad de lanzamiento del satélite argentino, éste fue autorizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, responsable de la base de Cabo Cañaveral", informó Presidencia en un comunicado.

El lanzamiento del satélite se había previsto originalmente para fines de julio, pero fue postergado el 25 de ese mes debido a decisiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que coordina esa actividad.



El momento del lanzamiento. Canal 26.

La empresa SpaceX, proveedora del lanzador, fue la encargada de informar en aquel momento la reprogramación y según indicó el Gobierno se debió "al tiempo adicional que requirió la empresa para la puesta a punto del vehículo lanzador" debido al acercamiento con "otros lanzamientos previstos desde esa base".