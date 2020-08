María Seco, responsable del fondo Quality Mejores Ideas del BBVA.



María Seco es la responsable del fondo Quality Mejores Ideas de BBVA. Este fondo, que cuenta con una vida de 22 años, acumula una rentabilidad del 100% en los últimos 10 años, y acaba de superar los 1.000 millones de euros de patrimonio. El objetivo de esta gestora es buscar las tendencias que cambiarán nuestra forma de vida.



Pregunta. ¿Cómo definiría la inversión temática?

Respuesta. Es aquella que nos da exposición a una serie de negocios o industrias que tienen un crecimiento superior a la media ya que se apoyan en fuerzas del cambio de tipo económico, social o tecnológico que son capaces de transformar el mundo y que se conocen como megatendencias. A través de ellas tratamos de imaginar cómo será el mundo dentro de 10 años.

P. Adelántenos, por favor, ¿qué mundo nos vamos a encontrar en 2030?

R. Hay algo muy evidente: la tecnología lo está cambiando todo. Además, con la pandemia, muchas de las tendencias que ya veníamos observando se han acelerado. El mundo que viene va a estar muy condicionado por la innovación. En este plazo de tiempo el 40% de las compañías que no innoven y no inviertan en tecnología van a desaparecer, según avanzan algunos estudios.

P. ¿Cómo construyen la cartera del fondo?

R. El objetivo es ofrecer una solución de inversión sólida, que sea en gran medida independiente del ciclo económico en el que nos encontremos. Para ello, tratamos de combinar tendencias con mayor exposición al crecimiento económico con otras que ofrezcan más estabilidad e ingresos recurrentes en un entorno de debilidad económica. Con esta mezcla reducimos la volatilidad.

P. Cada vez hay más fondos temáticos. ¿Es una moda? ¿Cree que al haber más competencia buscando lo mismo la rentabilidad potencial del fondo disminuye?

R. No es una moda, es algo que ha venido para quedarse porque es una realidad que hay negocios que se ven respaldados por estas temáticas. Es verdad que se están comercializando cada vez más fondos de este tipo, pero el universo de inversión es muy amplio.

P. Además de la omnipresencia de la tecnología, ¿qué otras industrias le gustan?

R. Nuestro universo de potenciales inversiones lo dividimos en tres grandes áreas. Como le he contado, es muy importante todo lo relacionado con la tecnología y la ciencia. Las otras dos megatendencias son la demografía y el planeta Tierra. Un factor clave que va a configurar nuestro futuro es la sostenibilidad. También todo lo vinculado a la salud, sobre todo la terapia genética. Desde el punto de vista demográfico, estamos muy atentos al envejecimiento de las sociedades occidentales y al crecimiento de las clases medias en los países emergentes.

P. ¿Cree que el partícipe, además de la rentabilidad de un fondo, cada vez piensa más en que éste invierta bajo criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (ASG por sus siglas en inglés?

R. Creo que sí. Hemos visto que durante la pandemia la gente ha valorado temas sociales de las empresas, por ejemplo, aquellas compañías de consumo básico que han congelado sus precios o los grupos informáticos que han facilitado software colaborativo de forma gratuita. De hecho, el comportamiento de los fondos que usan estrategia ASG fue mucho mejor que el merado durante los meses de marzo y abril.

P. ¿Qué activos componen la cartera del fondo?

R. Es un producto 100% de renta variable.

P. ¿Invierten directamente en las compañías o lo hacen a través de otros fondos?

R. Es un fondo de fondos y de ETF. Lo que yo hago es seleccionar las temáticas que más me gustan y que creemos que se beneficiarán de las tendencias de las que hablaba antes y luego buco el mejor vehículo que me dé exposición a ellas. Dedico mucho tiempo a seguir a los fondos en los que invierto y a hablar con los gestores para que me cuenten cómo ven el mercado y qué cambios están haciendo en sus carteras.

P. Su fondo tiene una alta exposición a China e India, dos mercados de gran potencial, pero también muy volátiles.

R. Esa volatilidad la compensamos con otras temáticas y con vehículos de otro perfil y geografía como, por ejemplo, la inversión en infraestructuras que incluye empresas que no sufren tanto cuando hay dudas económicas como eléctricas, compañías de gestión de agua y servicios públicos. En China hay que estar. Su peso en índices bursátiles como el MSCI es significativamente bajo en relación con su peso en la economía mundial. Ese hueco se va a ir cerrando.

P. Antes mencionaba que la pandemia ha acelerado tendencias, especialmente vinculadas con la tecnología. ¿Cree que el coronavirus también puede lastrar el despegue de ciertas temáticas sectoriales?

R. La covid-19 ha supuesto un paso atrás en el proceso de globalización económica. Tras la llegada del virus las compañías están tratando de diversificar sus cadenas de suministro para no depender tanto de China y acercar los puntos de producción allí donde están sus clientes. Que íbamos a un mundo más proteccionista ya se veía con la guerra comercial, pero la pandemia lo ha puesto más en evidencia. Con esta globalización renqueante sufrirán sectores como el inmobiliario o el negocio de los semiconductores. En cambio, la robótica se verá favorecida por la relocalización de empresas, ya que habrá más demanda para automatizar las cadenas de producción. Otro aspecto que también se podrá ver lastrado por el menor crecimiento económico global son las previsiones de consumo en los países emergentes.

P. ¿Hacen también una selección negativa? ¿Tienen una lista de sectores donde no invertirán porque tienen poco futuro?

R. El sector energético lo tenemos muy infraponderado porque no vemos crecimiento, sobre todo las actividades vinculadas a los combustibles fósiles. Además, tratamos que todas las inversiones sigan criterios ASG, por lo que estamos abandonando empresas con vinculación al tabaco, la bebida o el juego. Queremos dotar a nuestra cartera de sostenibilidad.

Fuente: David Fernández, El País.