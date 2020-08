Jorge Lanata internado en Fundación Favaloro.

Jorge Lanata, conductor de el trece y Lanata sin filtro, por Radio Mitre se le aplicó el protocolo sanitario por coronavirus como norma sanitaria, ya que presentó unas líneas de fiebre.

"Hablar de él es como hablar de mi papá postizo. No pasa nada, está todo bien, simplemente que PPT no sale al aire porque se sometió a una operación el sábado. Suele hacerse las intervenciones los sábados para no faltar ni a la radio ni al canal. Pero esta vez simplemente empezó con un dolor, unas líneas de fiebre en el posoperatorio y por eso su médico le dijo que se tome un día de descanso... Jorge está bien", cerró el periodista Ignacio Otero.

Aunque desde la producción del programa se ocuparon de aclarar que la nueva internación del periodista no reviste ninguna gravedad y se trata, casi, de una situación de rutina, lo cierto es que cuando se trata de su salud, la alarma empieza sonar. Más allá de sus conocidas dolencia renales, en 2019 el periodista estuvo internado en tres oportunidades distintas.

En junio contrajo el virus de la Influenza H1N1, conocido como gripe A, que le causó un cuadro de hipertensión arterial reactiva. En ese momento fue atendido en el Hospital Británico. En la Fundación Favaloro fue atendido también por un problema en una de sus rodillas, que derivó en un dolor de cadera y de espalda debido a una caída sufrida en la radio.

Según se comunicó este domingo, la intención del periodista al hacerse la intervención el día sábado era poder mantener la emisión de PPT Box, el programa que ya hace un tiempo le saca ventaja a Por el mundo, el ciclo de Telefe con el que está en directa competencia. En el caso del domingo anterior, el ciclo de eltrece consiguió un promedio de 12,5 puntos, mientras que la emisión de Por el mundo sumó 8,7.