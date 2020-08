Fortnite. REUTERS

El director ejecutivo y fundador de Epic Games, dedicada a diseñar videojuegos, con Fortnite de estandarte, se ha metido en una cruzada para lograr que las aplicaciones estén exentas de las comisiones aplicadas en las tiendas digitales de Apple y Google.

El reto se califica de revolución contra el establishment. La motivación de Sweeney, combatir lo que considera “un impuesto desproporcionado”.

La batalla legal, centrada en especial con la compañía de la manzana mordida que comanda Tim Cook, ha provocado que otros pesos pesados tecnológicos hayan dado un paso al frente.

Microsoft, Facebook, Spotify o Match Group (dueño de Tinder) han criticado a Apple y Google por el poder que acumulan con sus tiendas de aplicaciones, que obligan a los desarrolladores a que todas las transacciones financieras deban realizarse mediante esos establecimientos virtuales.

El resultado de la contienda podría transformar los negocios de creación de videojuegos, las producciones de Hollywood y la simulación de realidad virtual.

Hay miles de millones de dólares en juego, palabra que va como anillo al dedo. El asunto se centra en la iniciativa de Epic Games de introducir una alternativa para evitar el 30% de comisión que los titanes de Cupertino y de Mountain View fijan a la hora de hacer una compra o una descarga de actualizaciones de sus productos.

El bypass consistió en el anuncio de que permitiría realizar compras accesorias dentro de la propia aplicación de Fortnite. Eso supone todo un desafío, al violar normas de Apple y Google para manejar los pagos y un reto peligroso por un efecto dominó. En represalia, retiraron Fortnite, que cuenta con más de 350 millones de jugadores, de sus tiendas.

“Que Apple saque a Fortnite de la App Store es otro ejemplo de su abuso de poder para imponer límites no razonables y mantener de forma ilegal su monopolio sobre el mercado de procesamiento de pagos dentro de las aplicaciones en sistemas operativos iOS”, respondió Epic Games.

La firma de Sweeney demandó a mediados de este mes a ambas compañías. Las acusó de violar la legislación antimonopolio por obligar a los desarrolladores a utilizar su sistema de pago.

Epic emprendió, además, la campaña #FreeFortnite y ha publicado un vídeo en el que satiriza el anunció de Apple titulado 1984, inspirado en la novela de George Orwell, para la presentación ese año del Macintosh. Ahora el villano lleva gafas como las de Cook y su cabeza es una manzana.

“Es la única manera para intentar romper el estrangulamiento que Apple ejerce con su sistema de pagos y es una prohibición a cualquier tipo de competencia”, argumentó Katherine Forrest, abogada de Epic Games, ante un tribunal de California, en una vista v celebrada la pasada semana.

El letrado Richard Doren aseguró en su réplica que Epic había incumplido deliberadamente un contrato y era responsable de la difícil situación en que había puesto a sus clientes. Doren defendió el papel de Apple como forjadora de igualdad para todos los desarrolladores: Y justificó el cobro de comisiones para garantizar la privacidad de los usuarios y protegerlos de posible fraudes o contenidos no autorizados.

El conflicto puede tener amplia afectación en el mercado global de aplicaciones para móviles. El gasto de los consumidores alcanzó en el 2019 unos 120.000 millones de dólares, según App Annie Inc.

La juez federal Ivonne Gonzalez Rogers, dio un pequeño alivio a Epic. Aunque no levantó la prohibición contra Fortnite, sostuvo que Apple ha de preservar el acceso a Unreal Engine, un paquete de programas que se emplean para desarrollar juegos móviles en otras aplicaciones, crear vídeo efectos complejos, animaciones e imágenes en tres dimensiones.

“Apple ha elegido actuar con severidad y, haciendo esto, ha impactado a terceros, al ecosistema desarrollado por otros”, señaló en su medida con Unreal Engine.

El asunto de fondo de la causa, que es la circunvalación de esa comisión del 30%, todavía está por resolver. La próxima vista está fijada para el 28 de septiembre.

Al retirar Fortnite, el equipo de Cook ofreció un margen de catorce días para que Epic volviera a su redil. Como no ha ocurrido, Apple comunicó este pasado viernes que suspendía la cuenta de desarrollo de Epic Games, lo que equivale a excluir de su tienda virtual todos los productos de esta empresa, salvo el que protegió la resolución judicial.

Aunque Fortnite carece de tasas en las vídeo consolas, la suspensión significa que Epic no puede enviar juegos o actualizarlos en la tienda Apple. Mientras que los usuarios que ya tengan instalado Fortnite en sus iPhone, iPad o en ordenadores Mac continuarán jugando, no dispondrán de acceso a actualizaciones, ni a comprar cualquier juego, ni podrán hacerse con la nueva versión de Fortnite recién lanzada.

Se calcula que desde enero del 2012 los juegos de Epic se han descargado globalmente 159 millones de veces en la tienda Apple. Eso ha generado 1.200 millones de dólares, de los que 360 millones fueron a las arcas de la compañía de Cupertino.

“Su propuesta –replicó la empresa de Sweeney tras su suspensión– es una invitación a Epic para confabularse con Apple y mantener el monopolio en el pago de las aplicaciones en iOS, suprimir la competencia en el mercado e hinchar precios. Por principios, no participaremos en ese esquema”. Sigue el pulso. (La Vanguardia)

Creador de Fortnite dice que mantendrá opciones de pago en los dispositivos de Apple

Epic Games dijo el miércoles que no eliminará la función de pago directo que habilitó en los dispositivos Apple Inc. recientemente, lo que significará que los usuarios de iPhone no recibirán la última versión del popular videojuego “Fortnite”.

La batalla legal comenzó cuando Epic lanzó su propio método de compras dentro del juego para “Fortnite” en la tienda de aplicaciones de Apple (AAPL.O) a principios de este mes, en lugar de usar el sistema requerido por el fabricante del iPhone, que cobra una comisión de entre el 15% y el 30%.

Apple respondió eliminando el juego Fortnite de Epic de su App Store y de una cuenta afiliada, bloqueando en la práctica la distribución de Unreal Engine, una herramienta de software en la que confían cientos de otros fabricantes de aplicaciones.

Un juez federal impidió el lunes que Apple apagara Unreal Engine.

“Estamos de acuerdo con el juez González Rogers en que la manera sensata de proceder es que Epic cumpla con la App Store”, dijo el martes Apple. (Reuters)