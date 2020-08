Reapertura de bares en cuarentena. Canal 26.

Los bares y restaurantes porteños, pese al día nublado y la baja temperatura imperante, comenzaron a atender hoy con mesas al aire libre y una serie de protocolos, tras casi cinco meses en que los solo pudieron trabajar con deliverys y la modalidad "take away".

CANAL 26 estuvo en la zona de Plaza de Mayo, generalmente muy concurrida, en donde pudo constatar en EXCLUSIVA que la reapertura de bares y restaurantes no tuvo la respuesta esperada, en el reinicio de las actividades.

Esto es posible que se haya dado este lunes, por dos motivos. Uno, el mal clima imperante, con viento y baja temperatura; y dos, que la zona es una en donde habitualmente se mueve mucha cantidad de gente por razones laborales, algo que en los tiempos de cuarentena ha variado significativamente dado el teletrabajo, entre otras cosas.

Otro punto de importancia, radica en la obligatoriedad de solicitar el permiso pertinente para ubicar en las veredas mesas y sillas. Esto es un trámite que podría además demorar la reactivación total de los locales.

Al respecto, este lunes también habló el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, quien aclaró que para ubicar mesas en la calle, los bares y restaurantes deben tramitar la autorización correspondiente si es que no contaban con ella antes de la cuarentena.

"Algunos ya contaban (con el permiso) porque ya tenían mesas en la vereda, y en ese caso es más fácil. En el caso de aquellos que no tenían, tienen que hacer un trámite, presentar el plan, fotos del lugar", sostuvo Miguel.

Nuevas posibilidades de trabajo para bares y restaurantes en cuarentena. Canal 26.

A su vez, el ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño, José Luis Giusti, aclaró que en los bares y restaurantes está autorizada la utilización de los sanitarios, cumpliendo normas de higiene específicas y cuidando que no se produzcan aglomeraciones de gente en los pasillos y demás lugares cerrados.

"Los cubiertos deben ser limpiados con una sustancia específica que está en el protocolo para no correr riesgos", subrayó Giusti, quien adelantó que "a partir de la semana que viene, en aquellas calles en donde sea posible, veremos de cortar un carril para habilitar mesas y sillas".