The Telegraph hizo una nota crítica de la cuarentena en Argentina.



El diario británico "The Telegraph" publicó una severa crítica a la extensión de la cuarentena impuesta por el gobierno en Argentina asegurando que esta medida no pudo "salvar" a nuestro país del coronavirus y, por el contrario, "los casos y las muertes diarias

continúan disparándose".

Nuestro país “se tambalea al borde del top ten mundial de casos de coronavirus, y es uno de los pocos países donde la curva en casi todos los gráficos estadísticos se está disparando”, dice el artículo. La nota menciona además las “consecuencias nefastas” y los “efectos devastadores” que los 160 días de cuarentena tuvieron en Argentina.

"El recuento oficial de muertes del gobierno es de 8.457, mucho más bajo que en muchos países, pero actualmente se duplica cada tres semanas. Pero, ¿qué tan precisos son estos números cuando no se hacen pruebas a más de diez mil personas cada día y en los últimos días más del 50 por ciento de las pruebas dan positivo?", dice el autor del artículo, Chris Moss,

publicado este lunes.

Nota de The Telegraph.

Las medidas antipandemia que tomó Alberto Fernández “se implementaron para permitir que el país y su servicio de salud pasen los meses fríos”, dice la nota, y agrega: “pero a medida que se acerca la primavera, las fronteras internacionales permanecen cerradas sin perspectivas de vuelos regulares en el corto plazo: las empresas ahora no esperan turistas extranjeros en Argentina hasta el verano de 2021-22”.

“Parece probable que este año la temporada ‘alta’ para el turismo sea reemplazada por un pico en los casos de Covid-19”, puntualiza el autor. El Telegraph afirma que “el confinamiento más largo del mundo ha impactado todos los aspectos de la vida en Buenos Aires”. “Durante largos períodos la gente no pudo salir de la casa excepto para comprar alimentos o medicinas e incluso la recreación al aire libre estuvo prohibida durante semanas. A pesar de esto, muchas empresas permanecen cerradas. Los restaurantes y bares solo pueden ofrecer un servicio de comida para llevar. No se permiten reuniones de grupos en interiores”. “La grandeza de Buenos Aires ya está muy descolorida; ahora está en peligro de desaparecer a medida que se extiende el confinamiento”, opina el autor.

La nota destaca que la paralización de la vida social y cultural de Buenos Aires, “hogar de una de las grandes sociedades de cafés del mundo e importante centro gastronómico” está teniendo un “efecto devastador” en la vida de la Ciudad y destaca que “entre 1.200 y 1.500 establecimientos de comidas y bebidas ya han cerrado definitivamente y hasta 8.000 están al borde de un abismo. “La facturación ya se ha desplomado entre un 80% y un 90%. Los servicios de entrega, que suponen una reducción del 20% al 35% del precio minorista de la comida y la bebida, ayudan poco a los propietarios a equilibrar los libros”, agregan.

Fuente: Chris Moss, The Telegraph.