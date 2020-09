Fabio Cuggini, peluquero.

El estilista Fabio Cuggini contó que su primo y ex socio podría cobrar 700 mil pesos por mes por cortarle el pelo al presidente Alberto Fernández: "Yo lo denuncié públicamente porque él le corta el Presidente de la Nación y le iban a dar 700 lucas por mes por ser el peluquero del Presidente. Bueno, este es el país".

También dijo que la plata para pagar el supuesto servicio de peluquería "si no sale por derecha, sale por izquierda" y añadió: "Si no lo hacen en un boletín, sale de los gastos reservados". "¿Ahora te ponen un impuesto a la riqueza para administrarlo con los amigos?", se preguntó. "Me da vergüenza cuando le dicen al los privados que tienen que sacar crédito, que la mitad del sueldo te la pagan y lo toman como un caballito de batalla, como que son salvadores. Me da vergüenza", cuestionó.

Cuggini fue uno de los que más peleó para que abrieran las peluquerías en medio de la pandemia. Siempre comprometido políticamente, este lunes en declaraciones radiales se despachó con fuertes declaraciones contra la clase política argentina.​

"Los políticos te llenan de esperanza, de optimismo. Yo no los creo. Esto es una relación humana, si vos tenés un amigo que te miente y te miente... Bueno", arrancó en el programa Periodismo y Punto Radio. "Yo tengo 54 años, cuando voté y llegó al democracia tenía 17 años. Y me terminaron cagando todos, esa es la realidad. Ninguno solucionó los desastres de la dictadura. Hoy, la dirigencia política de este país, en su conjunto, terminó siendo tan corrupta y ladrona. Está es la realidad, nos mintieron todos", continuó el peluquero.

Además, dijo que en la historia argentina "hay mucha hipocresía" y que "es un buen negocio ser político". "Trabajar en el Estado con un buen cargo, con una buena planta permanente, y 'good show'", ironizó. "Mirá dónde llegaron estos muchachos. Me parece que crecieron con ganas de cambiar y después ves la realidad de las cosas. Yo no me corrompí. Cuando me dan cátedra, siempre digo: 'Hoy los grandes corruptos me dan clase de moralidad y honestidad'", continuó su descargo.

Contó que cuando le cortaba el pelo a Palito Ortega, conoció a Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, que recién daban sus primeros pasos en la política. Cuggini dijo que le mandó un mensaje de WhatsApp al Presidente porque "tienen la posibilidad histórica de dejarse de joder todos". "Me parece que tendrían que dejarse de joder en el octavo territorio del planeta, acá no tiene que haber pobres", sentenció.

También dijo que "como me cagaron todos, yo no voto más". "Pago la multa y cumplo con mi deber cívico. No voy a votar para que me estafen: prometen algo y no lo cumplen, entonces me parece una boludez ir a votar".

"No te incentivan a nada. En Argentina tenés que invertir en dólares. Cuando era chico tenía 15 años, un tipo de unos 75 con un auto Mercedes me dijo: 'Pibe, en este país nunca seas dueño de nada, comprá dólares y guardalos abajo de un colchón'. Hoy pasaron 40 años y seguimos hablando de eso", concluyó.