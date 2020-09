José Ignacio de Mendiguren, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Agencia NA.

José Ignacio de Mendiguren, ex presidente de la Unión Industrial Argentina y ex ministro de Producción actual presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), habló sobre la situación del país y la definió como “crítica”, al advertir sobre la visión del Gobierno de Alberto Fernández.

El ex ministro dialogó en La Red Rural (AM 910 Radio La Red) y expresó: "Ahora con la renegociación de la deuda logramos ganar tiempo. La pregunta del millón es qué vas a hacer en estos cuatro años: si vas a producir un cambio estructural o no repetir viejos modelos".

"Dónde está la agenda de cómo facturar el doble. Lo único que tenemos son medidas defensivas, todos colgados del travesaño. Así no le vamos a hacer un gol a nadie. La Argentina ya tuvo episodios de estos, de llegar a situaciones de emergencia donde se justifica el esfuerzo de los que más tienen. No se si afectará inversiones, porque lo que el inversor busca es la sustentabilidad de un proyecto y, en una sociedad inestable ya es difícil poner una inversión", manifestó.

"Si esto contribuye a estabilizar la cuestión social, acompañado por un conjunto de medidas que permitan no caer en los errores permanentes de esta economía, es una cosa. Si vamos a vivir de devaluación en devaluación, vamos a volver a repetir esto. Entonces por más esfuerzo que pidan no se va a cambiar", agregó.

De Mendiguren expresó que hay que ocuparse del proyecto agroindustrial como una política concreta y disruptiva, que pasa a tener un rol "de lo más importante que hoy tiene que discutir la Argentina, porque la repiensa".

"Tenemos un problema estructural, de que le compramos al mundo lo que vale caro y le vendemos lo que sale barato. Pero hay salida. Hoy tenemos la brecha más grande entre la Argentina real, lo que somos, y la potencial. Toda la cabeza de la política tiene que estar en cambiar esta estructura”, cerró.