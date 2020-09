Congreso, NA.

Tras cinco horas de discusiones en la comisión de Labor Parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el oficialismo continuaban esta tarde trabados en una negociación con Juntos por el Cambio por el protocolo de las sesiones remotas.

Por esa razón, el debate especial que había sido convocado inicialmente para las 13:00 y luego pasado para las 15:00, se postergó para las 16:30 y ahora de nuevo para las 18:30.

El motivo que traba el acuerdo es que el interbloque Juntos por el Cambio no quiere prorrogar el protocolo de sesiones remotas por el plazo de un mes, y por el contrario afirma que hay condiciones para una sesión presencial pese al pico de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires.

Existe una propuesta del diputado radical por Mendoza Alfredo Cornejo, que consiste en renovar el protocolo para sesionar virtualmente hasta mañana y no por un mes, como propone el oficialismo en acuerdo con los bloques minoritarios de la oposición.

Sin embargo, Massa se mantendría firme en su postura, ya que no quiere que en cada convocatoria a sesión se presente el mismo problema de discusiones eternas para habilitar el debate.

El trasfondo del conflicto es político y no se vincula tanto con la sesión de este miércoles, ya que Juntos por el Cambio está de acuerdo con los dos proyectos del temario (régimen de promoción turística y endurecimiento de multas por pesca ilegal en el Mar Argentino).

En realidad, no quieren ceder en el punto de la renovación por un mes de las sesiones virtuales porque temen que el oficialismo aproveche esa ventana de tiempo para incluir en próximas sesiones el proyecto de reforma judicial y el que crea un aporte extraordinario a las grandes fortunas, iniciativas con las que discrepan y que no quieren que avancen en el Congreso.

En ese sentido, el dilema tiene que ver con si la fuerza gobernante tiene derecho a determinar la agenda de discusión del Congreso o si tiene que negociarla con la principal bancada opositora.

De las negociaciones en Labor Parlamentaria, que se llevan adelante en medio de un ambiente tenso en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, participa el titular de la Cámara baja junto a los jefes de bloque y otras autoridades de todas las bancadas.

Estuvieron presentes los diputados Maximo Kirchner (FdT), Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), Cecilia Moreau (FdT), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (CC), Nicolas Del Caño (PTS-Frente de Izquierda), Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Eduardo Bucca (Interbloque Federal), y los diputados Álvaro González (PRO), Silvia Lospennato (PRO), Alfredo Cornejo (UCR), Brenda Austin (UCR), Jose Luis Ramón (Unidad y Equidad Laboral), Daniela Vilar (FdT) y Juan Manuel López (CC).

A modo de presión para dar inicio a la sesión, una parte del bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner ya se encuentra conectado a la plataforma telemática con la intención de dar quórum virtual, criterio que Juntos por el Cambio rechaza, ya que sólo acepta que se computen como presencias a los legisladores sentados en las bancas.

De hecho, se especula que si no hay acuerdo, el oficialismo sesione igual con el apoyo de los bloques aliados de la oposición y que Juntos por el Cambio se retire desconociendo el quórum virtual y denunciando la sesión como ilegal.