Pandemia en Argentina. NA.

El neurólogo Conrado Estol alertó este martes que la Argentina "no ha podido controlar la pandemia" del coronavirus y advirtió que no hay otro país en la región en el cual estén creciendo a un nivel tan acelerado los casos.

"Estamos mal, la verdad es que no hemos podido controlar a la pandemia", expresó el experto en declaraciones al programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.

Según indicó Estol, "no hay otro país en la región que esté creciendo como Argentina" en el ritmo de los contagios de Covid- 19.

En ese sentido, indicó que en la Argentina el crecimiento de casos de coronavirus "es exponencial" y aseguró que "no tendría que darse eso".

Estol, director y fundador de la Sala de ACV del Hospital Güemes, es considerado por muchos el mejor en su campo y ha incursionado de lleno en el estudio de la pandemia, al punto que mientras los casos de coronavirus empezaban a expandirse en el mundo, llegó a contradecir a la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando señalaba que no era necesario el uso de tapabocas, observación que la organización terminó modificando.

"Fallamos en la cuarentena porque se inició en el tiempo correcto, pero se terminó antes de tiempo", dijo, por lo que concluyó que las autoridades "es obvio que fracasaron y no supieron controlar la pandemia".

Por otro lado, también criticó a las autoridades sanitarias porteñas al señalar que "alguien que considere abrir los colegios con este nivel de contagios no ha leído los estudios".

En tanto, señaló que "no se puede calcular la curva R", es decir el nivel de nuevos contagios por infectado, "si se cargan ahora casos de julio o agosto". También cuestionó al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, al que acusó de evitar dar "malas noticias".

"Quirós es un hombre serio, honesto e inteligente. Lo conozco, pero hay una cultura argentina de no dar malas noticias", expresó al respecto.